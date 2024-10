Tributos a Sabina, Pink Floyd y Queen para animar la escena musical pontevedresa

El fenómeno de las conocidas como "bandas tributo" sigue en pleno auge. Son músicos que se suben a los escenarios para homenajear a grandes figuras del pop o el rock, tirando de nostalgia e interpretando en directo los éxitos de los artistas originales.

Tres serán las formaciones de este estilo que actuarán en Pontevedra en lo que queda de año. Harán sus particulares homenajes a dos bandas míticas de la escena musical internacional, Pink Floyd y Queen, y a uno de los grandes artistas de la música española, Joaquín Sabina.

El primero en llegar será imPULSE, un espectáculo que aborda con el mayor respeto, rigor y profesionalidad la carrera de los británicos Pink Floyd, la banda más representativa del rock sinfónico y progresivo de todos los tiempos.

Será el 30 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el auditorio de Afundación.

Durante más de dos horas, ocho artistas sobre el escenario repasarán el legado de la banda a través de un repertorio de temas exclusivos y originales del grupo, que sonarán en un espectáculo visual y musical lleno de sensaciones.

El 5 de diciembre a las 21:30 horas, por su parte, el Pazo da Cultura acogerá un nuevo concierto de Conductores Suicidas, la banda tributo más fiel a Joaquín Sabina del panorama nacional.

Inolvidables baladas acústicas y sus más potentes e inconfundibles temas de rock sonarán en un espectáculo que, con un parecido increíble en la voz y una cuidada interpretación musical, recorre todas las etapas de la carrera del artista andaluz.

Y ya, a las puertas de la navidad, llegará a Pontevedra el espectáculo Remember Queen, que con el italiano Piero Venery al frente, rememora la última gira de la banda con Freddie Mercury a la cabeza. Actuarán en el auditorio de Afundación el 21 de diciembre, a las nueve de la noche.

Todos los grandes temas de Queen, entre ellos We are the champions o Bohemian rapsody, sonarán en este concierto en el que Venery, uno de los mejores dobles del mundo, ofrece una impecable caracterización de Freddie Mercury, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena.

Las entradas para los tres espectáculos tributo están a la venta en la plataforma Ataquilla.com.