Borja Domínguez y el duelo contra el Pontevedra: "Será un partido largo"

En una semana en la que Borja Domínguez y el Pontevedra CF se vieron en los juzgados, tanto jugador como club volverán a verse en el terreno de juegoeste domingo (O Vao, 19:00 horas).

Fue precisamente el ex jugador granate y actual del Coruxo el que compareció en rueda de prensa, junto a su entrenador David de Dios, en la previa al encuentro del fin de semana.

"Es otro partido más, hay que intentar hacer un buen partido", señaló Borja Domínguez, quien indicó que el Pontevedra es "un equipo que hace las cosas bien y tiene buenos jugadores, pero nosotros tenemos que competir y ponernos en disposición de ganar tres puntos, que es lo que queremos".

En todo caso, el jugador tiene claro que "será un partido largo" por el tipo de juego de los granates, que "intentan tener la posesión de balón".

Por su parte, el técnico David de Dios reiteró que el Pontevedra "tiene una forma muy clara de jugar y cuando ningún equipo es capaz de quitarle la posesión, no es fácil competir", pero compara su estilo con el del Valladolid Promesas contra el que se enfrentaron "de tú a tú".

De hecho es que tanto el filial como los granates son dos equipos "que te dominan y te someten. Nosotros no podemos cambiar nada de lo que somos, no podemos generar jugadores con caracterísitcas que no tenemos, pero esperamos la mejor versión. Vamos a ser lo que hemos visto durante toda la temporada", subrayó.

El entrenador del Coruxo habló también de lo que significaría ganar al Pontevedra, "un equipo de los favoritos para llevarse la liga". En este sentido, admitió que "a cualquier equipo le da un plus de confianza y la energía y la alegría aumentan", pero "la liga es muy complicada" y todo puede pasar.

Y es que igual que Yago Iglesias, David de Dios concuerda en que en Segunda RFEF "los partidos cuestan un mundo sacarlos y todos vamos a perder, pero nosotros vamos con la misma confianza que en todos los partidos, luego lo conseguiremos o no, pero estamos capacitados para ganar a cualquiera". Igualmente, "si no tienes un buen día también puedes perder contra cualquiera", señaló.