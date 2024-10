Deporte Galego detalla sus planes de futuro con el CGTD: "Queremos que crezca por Cernadiñas"

El Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) de Pontevedra se ampliará usando los terrenos del campo de tiro de Cernadiñas Novas, en San Andrés de Xeve.

Así lo ha revelado este lunes, durante la presentación del Campeonato Internacional de Taekwondo Cidade de Pontevedra, el secretario xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, José Ramón Lete.

"Queremos que el CGTD crezca por Cernadiñas. Tenemos un acuerdo de cesión indefinida del espacio en Cernadiñas. Sería el crecimiento natural para que nuestros deportistas tengan un sitio dónde seguir progresando", aseguró detallando los planes del gobierno gallego avanzados por conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, en una comparecencia en el Parlamento de Galicia.

En esa comparecencia el gobierno autonómico confirmaba la consignación de 500.000 euros para dar los primeros pasos en la ampliación y conversión del CGTD en un Centro de Alto Rendimiento (CAR), aunque en realidad será "un Centro Integrado de Tecnificación, le llamamos CAR, pero es un centro integrado de tecnificación y alto rendimiento", explicó Lete.

El plan de inversión total en los próximos años para conseguirlo se sitúa en los 22 millones de euros.

"Como el centro no puede crecer más, ya nos gustaría pero no puede, tenemos que buscar soluciones. El CGTD ha llegado a su límite máximo, ya no tiene más cabida ni posibilidades de crecer", enfatizó el secretario xeral.

Para conseguirlo la reforma prevista en Cernadiñas será de gran calado, adaptando el campo de tiro y construyendo nuevas instalaciones. Entre esas novedades por ejemplo uno de los objetivos sería el de habilitar un módulo destinado al bádminton.

Presente en la misma comparecencia, el alcalde Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, celebró como "unha alegría que o centro de tecnificación se amplíe a Cernadiñas"

Lores defendió además que "hai que descentralizar", y defendió los esfuerzos que está haciendo la administración local en infraestructuras deportivas y que pueden llegar a ser utlizadas por la tecnificación gallega.

Entre ellas, ha citado el nuevo pabellón para tenis de mesa proyectado en Monte Porreiro, la nave de piragüismo en As Corvaceiras o la aportación para mantener activa la piscina olímpica de Ponte Muíños.