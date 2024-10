Inician la colocación de calderas de aerotermia en los campos de fútbol de Soutomaior

Renovación para los sistemas energéticos de los campos de fútbol municipales de Soutomaior.

El Concello ha iniciado en el campo de fútbol de Salgueirón los trabajos para instalar un nuevo sistema de aerotermia que sustituya a la obsoleta caldera de gasoil que permitía el uso de agua caliente en la instalación municipal.

Se trata de una mejora de eficiencia que también se trasladará al campo Graciano Padín y que permitirá un importante ahorro a largo plazo para las arcas públicas municipales.

"Un dos nosos compromisos desde antes do comezo do mandato era traballar para reducir as emisións contaminantes e o dispendio de enerxía por parte do Concello. Máis dun ano despois, Soutomaior é un concello moito máis respectuoso co medio ambiente; realizamos importantes avances neste sentido coa actuación en instalacións como os campos de fútbol ou no Multiusos de Arcade, pero queda aínda moito camiño por andar", explicó el alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo.

Es posible acometer esta inversión al haber recibido una subvención del Fondo de Cooperación local de algo más de 55.000 euros.

En lo que respecta a los campos de fútbol, el alcalde avanzó también que las obras de mejora en los accesos al Graciano Padín estarán concluidas en las próximas semanas.