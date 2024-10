Julián Calero, entrenador del Levante: "Pasarón es complicado esté en la categoría que esté"

Aún faltan un par de semanas para la cita, que por tener no tiene ni horario confirmado, pero tanto Pontevedra Club de Fútbol como Levante UD empiezan a mirar hacia el duelo que les medirá en la primera ronda de la Copa del Rey.

Julián Calero, entrenador del equipo levantino, ha valorado este viernes el resultado del sorteo, asegurando que la eliminatoria contra los granates será un reto "complicado".

"Me encanta Pontevedra. He ido allí como jugador, como entrenador, como segundo entrenador... Me gusta la costumbre de viajar a Galicia, es un desplazamiento bonito pero es cierto que desde Valencia está muy lejos", ha afirmado quejándose del viaje a completar en una fase de la temporada con muchos partidos, pues el Torneo del K.O. les llegará después de jugar entre semana en liga contra el Deportivo "y domingo con el Granada".

En todo caso y aunque "no hemos tenido suerte en la distancia", Calero asegura que "me encanta el rival y creo que es un rival que nos lo va a poner difícil. Ir a Pontevedra, el que no conozca Pasarón, el que no conozca el estadio o no conozca aquello no sabe que es complicado esté en la categoría que esté, y además va a haber ambiente de Copa del Rey", ha valorado.

Como primer entrenador el actual técnico del Levante en Segunda División ha visitado el coliseo granate en dos ocasiones, una entrenando al Navalcarnero (1-1 en la temporada 17-18) y otra al frente del Rayo Majadahonda (2-1 en la 19-20).

En cuanto a la fecha final del encuentro "entendemos que será miércoles o jueves porque luego volvemos a jugar el lunes contra el Málaga", ha afirmado el preparador defendiendo que intentarán "hacer la mejor Copa que se pueda".