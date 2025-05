Mateo Arias anuncia su salida del Cisne para jugar en Asobal: "Ha sido una decisión muy dura"

Al Club Cisne Balonmano le toca despedirse de uno de sus jugadores más importantes en las últimas temporadas, su canterano Mateo Arias.

El extremo ha confirmado este lunes que dejará el que siempre ha sido su equipo a final de curso.

Lo hará para jugar el próximo año en la máxima categoría, la Liga Asobal, en las filas de un Villa de Aranda que dirige el ex entrenador cisneísta Javier Márquez.

"Ha sido una decisión muy dura y muy personal pero siento que es algo que necesito para seguir creciendo en mi carrera", ha afirmado el extremo en un vídeo compartido por el Cisne y en el que repasa algunos de sus momentos en la cantera y en el primer equipo, con el que llegó a jugar en Asobal dos temporada (20-21 y 22-23).

❌ BAIXA | Un dos nosos canteiráns, Mateo Arias, non continuará na casa a vindeira tempada.



O xogador pontevedrés pon fin á súa etapa no club, logo de varias tempadas defendendo a nosa camiseta.



... pic.twitter.com/MpCas0cPZh — Club Cisne Balonmano (@ClubCisneBalonm) May 12, 2025

Este curso en División de Honor Plata es el máximo goleador del equipo con 153 goles en liga, y todavía afrontará un último reto como jugador del Cisne, el de ganar el próximo fin de semana al BM Lanzarote para evitar caer al play-out por la permanencia. Será su último partido en la que ha sido su club durante 19 años.

"Los momentos que he vivido aquí no los podía pensar ni en mis mejores sueños, y me llevaré momentos para toda mi vida. Este club me ha formado, me ha inculcado unos valores únicos y me ha hecho crecer como persona, y eso siempre lo llevaré conmigo", ha explicado Mateo.

El jugador pontevedrés se marcha "eternamente agradecido a todos los que me han ayudado en este camino".

Por todo ello, asegura, "esto no es un adiós, sempre Cisne".