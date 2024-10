La plantilla del Pontevedra confía en el plan: "Vamos a seguir jugando a lo mismo"

Borrón y cuenta nueva en la plantilla del Pontevedra Club de Fútbol tras el inesperado tropiezo sufrido en casa frente al Marino.

Los futbolistas granates siguen confiando en el plan trazado desde el banquillo. Así lo ha asegurado este miércoles en rueda de prensa Chiqui, afirmando que "dentro de lo que cabe estamos tranquilos pero en alerta, porque las balas de tropezar ya casi están ocupadas, pero confiando en el equipo, los jugadores y para adelante".

"Quedan muchísimas jornadas, si mal no recuerdo el año pasado a estas alturas estábamos peor y acabamos dependiendo de nosotros hasta el final, así que tenemos que tener tranquilidad, ir haciendo nuestros partidos. Esta derrota la confianza que tenemos en nosotros no la va a quitar, seguimos trabajando y vamos a seguir jugando a lo mismo porque nos lleva a ser bastante superiores al rival. Tarde o temprano, cuando acabas finalizando tanto y siendo tan superior al rival tiene que caer de nuestra parte", ha defendido el extremo.

Chiqui ha analizado también la dificultad que en ocasiones plantean los rivales con planteamientos ultradefensivos, porque "vienen aquí y te meten dos líneas de seis y cuatro. Es difícil pero estamos trabajando en ello, en crear superioridades por fuera".

Por todo ello, aunque asegura que el vestuario está "fastidiado" por lo sucedido el jugador del Pontevedra afirma estar ya "con la cabeza nueva, pensando en el partido del sábado que es importante".

Con respecto a ese duelo frente al Escobedo "vamos a un campo en el que no estamos acostumbrados a jugar, de hierba artificial, pero venimos de un partido muy serio en Langreo, teniendo el balón, creando ocasiones, con la portería a cero y hay que seguir en esa línea", ha señalado.

El extremo se ha referido también a su posición esta temporada en el terreno de juego alternando minutos en ambas bandas, una situación que "desde el principio me dijo el míster" y que busca contrarrestar "que al final el año pasado los últimos partidos los equipos nos tenían muy trabajados y sabían que hacíamos peligro por la izquierda. Así en el momento que juegas media parte en cada lado el otro equipo se desestabiliza, tienes más espacios.. Pero yo me siento bien y donde me diga el míster voy a jugar, me siento cómodo en los dos lados", concluyó el futbolista.