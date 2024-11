Bochornoso episodio de violencia el que ha tenido lugar este domingo 3 de noviembre en el campo de As Extremas, en Cerdedo-Cotobade.

El delegado del conjunto local, el CED Cotobade, fue víctima de una brutal agresión por parte de una persona que se encontraba presenciando como público el partido de Tercera Futgal que enfrentaba el Cotobade con el CFB Poio, tal y como puede comprobarse en el vídeo de la retransmisión del encuentro.

Agresión en el partido CED Cotobade-CFB PoioCED Cotobade

Era el minuto 89 de juego y el resultado era de 3-1, pero eso es casi lo de menos y es que además "estaba siendo de lo más tranquilo, no hubo nada", relata a PontevedraViva el presidente del CED Cotobade, Óscar Pinto.

Según su testimonio "una mujer y su marido entró en el terreno de juego y le pegó un bofetón a nuestro portero suplente, porque les aplaudió".

Lo más grave sin embargo llegó justo después cuando "un jugador del Poio que no estaba convocado", explica, "le dio un puñetazo brutal al delegado".

Tanto el Cotobade como el CFB Poio reconocen al agresor como futbolista del equipo visitante, y por eso el popio Poio ha decidido que "inmediatamente ese jugador que no estaba convocado causa baja", avanza su presidente José Manuel Lema confirmando que ha sido expulsado del club.

"Estamos abochornados. Hai casi 200 niños que pertenecen a este club y que no se merecen esta imagen. Pondremos todos los medios para que no vuelva a suceder", afirma ofreciendo toda la colaboración posible y apoyo al CED Cotobade.

Debido a este incidente fue requerida la presencia en As Extremas de una patrulla de la Guardia Civil, que identificó in situ a personas implicadas en la reyerta pero no al principal agresor, que fue localizado posteriormente ya que había abandonado el recinto deportivo.