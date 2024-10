Wout van Aert se baja del Europeo de Ciclocross de Pontevedra

Una de las máximas estrellas del ciclocross internacional se ha borrado del Campeonato de Europa de Pontevedra.

La organización de la prueba pontevedresa y los aficionados al ciclismo soñaban con vivir en la Illa das Esculturas, del 1 al 3 de noviembre, un cara a cara entre el belga Wout van Aert y el neerlandés Mathieu van der Poel, grandes dominadores del ciclocross mundial los últimos años.

Era una misión complicada, ya que en las temporadas anteriores centraron sus esfuerzos en Mundial y citas de copas del Mundo, y ahora se ha empezado a confirmar.

Bélgica ha sido la primera selección en revelar su equipo para el Europeo pontevedrés, y la gran ausencia es la de Wout van Aert, triple campeón mundial.

El equipo belga, uno de los favoritos siempre a pelear por las medallas en esta especialidad ciclista, contará en su equipo élite masculino con Toon Aerts, Eli Iserbyt, Gerben Kuypers, Thibau Nys, Lauren Sweeck, Niels Vandeputte, Michael, Vanthourenhout y Joran Wyseure.

Por su parte su equipo femenino estará formado por Sanne Cant, Alicia Franck, Mario Norbert Riberolle y Laura Verdonschot, ganadora por cierto en 2023 en la prueba de la Copa de España celebrada en la Illa das Esculturas.

We've made our Elite selection for the upcoming UEC Cyclo-cross European Championships in Pontevedra 🇪🇸 | https://t.co/MGvmsp2c2j#EuroCross24pic.twitter.com/Ht3Uxk9zUn