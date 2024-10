Yago Iglesias cuestiona la falta de acierto y las decisiones arbitrales tras la derrota ante el Marino de Luanco

"Creo que el Pontevedra ha hecho todo lo posible para llevarse los tres puntos, pero al final no estuvo acertado". Así comenzó la rueda de prensa de Yago Iglesias, entrenador del conjunto granate, después de la derrota por la mínima ante el Marino de Luanco en Pasarón.

Iglesias reconoció la frustración del equipo ya que "prácticamente vivimos los 95 minutos en área rival,pero el Marino defendió bien, su portero y sus centrales fueron lo mejor del equipo. Al final, cuando no estás acertado, no eres capaz de marcar, y ellos, con prácticamente la única que tuvieron, se llevan los tres puntos. Es difícil de explicar, pero esa es la realidad de este deporte. Muchas veces haciendo las cosas bien no te llega para ganar", lamentó.

El entrenador del Pontevedra también analizó la fragilidad defensiva que está teniendo su equipo en lo que va temporada y es que, con poco que le generen, ya le marcan gol. "Hay que minimizarlo", señaló Iglesias. "Este año se van a dar más veces estos escenarios. Los rivales saben lo que se esperan, sobre todo cuando vienen aquí. Los planes de los rivales van a ser de cedernos la iniciativa, y a partir de ahí intentar generarnos por medio de un error nuestro o una acción buena de ellos. Es difícil que en 95 minutos no te tiren una sola vez a portería, por eso hay que crecer en ese sentido y minimizar esas situaciones. No es nada fácil jugar contra este tipo de planteamientos y rivales, por lo que no nos queda más remedio que seguir creciendo en esa línea y ajustarnos a nivel individual, colectivo, y en fase ofensiva y defensiva para ser mejor equipo".

De hecho, Yago considera que en la jugada del gol rival su equipo pecó a la hora de bajar la concentración. Rufo pidió falta tras un balón que le enviaron al espacio, y el equipo se quedó esperando a que pitara. La pelota volvió y "ahí es donde se generan esos desajustes. El equipo tiene que entender que en el momento en el que hay estas situaciones hay que cortar. Hay momentos en los que tienes que hacer un juego más fútbol, el llamado otro fútbol, el de no querer siempre atacar de forma brillante o vistosa. Hay momentos en los que tienes que cerrar el partido y no abrirlo. Quizá en el momento en el que viene el gol de ellos estamos muy centrados en meter el que nos diera ventaja y no en proteger nuestra portería", criticó.

Además, el técnico granate también cuestionó la actuación arbitral en los penaltis no pitados a Chiqui y Yelko y en las pérdidas de tiempo del Marino. Son "dos penaltis claros y, aún por encima, el día del Fabril dieron ocho-nueve minutos por pérdidas constantes. Hoy se dieron más perdidas que en ese partido y han dado cinco". A ello le sumas los penaltis, sobre todo el de Yelko, que "hubiese cambiado el partido. Después hay que meterlo, pero cuanto menos es una acción clara de gol. Esperemos que otro día tengamos la fortuna de ser un equipo acertado en la primera que tengamos y al mismo tiempo que esas acciones caigan a nuestro favor", señaló.

El entrenador también cree que su equipo, al pisar tanto el área rival, se ve penalizado por los contactos y "sea más difícil de pitar". En todo caso, "tenemos mucho margen de mejora, todavía no somos perros viejos, no somos agresivos en el momento que hay una pérdida. Intentamos apretar tras pérdida, pero no hacemos muchas faltas, aunque también acabamos con muchas tarjetas. Eso nos llama la atención, pero no voy a pensar que los árbitros cuando vienen a Pasarón vienen pensando que el partido es para ellos. Los árbitros y entrenadores somos parte del juego, pero los protagonistas son los jugadores", subrayó.

A pesar de la derrota, Yago Iglesias sigue confiando en su equipo y considera que hizo muchas cosas bien. "Sonará raro viendo el resultado, pero quien haya estado en Pasarón sabrá que el resultado no ha sido justo. Hay que seguir trabajando para que en el siguiente partido sigamos generando lo que generamos y que el rival genere poquito para así nosotros llevarnos los tres puntos".

Finalmente, Iglesias reconoció que, aunque su equipo domina la posesión y el juego ofensivo, debe mejorar en situaciones clave ya que "somos el equipo que más tiempo efectivo tiene el balón, pero en momentos clave debemos tomar otras decisiones para que no acaben como el gol de hoy", sentenció.