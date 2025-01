Yago Iglesias: "Tenemos los pies en la tierra. Sabemos que somos un equipo de Segunda RFEF"

Todavía subido a la burbuja de ilusión de la Copa del Rey, y antes de recibir al Getafe en Pasarón, el Pontevedra Club de Fútbol regresa el fin de semana a su realidad liguera con la primera jornada del año en la Segunda RFEF, visitando al Real Valladolid Promesas (domingo, 16.00 horas).

Se trata del actual sexto clasificado, con 26 puntos.

Yago Iglesias pide centrarse "en el partido más importante, que es el próximo", antes de dejarse llevar por la emoción copera, y es que se trata de tres puntos muy importantes para los granates antes de enfrentarse en casa de manera consecutiva al Compostela y a su inmediato perseguidor en la tabla, el Numancia.

"Tenemos los pies en la tierra. Sabemos que somos un equipo de Segunda RFEF", ha asegurado este viernes en rueda de prensa el técnico granate.

"Estamos haciendo todo lo posible para cada semana, cada jornada, acercarnos más al objetivo de crecer dentro del fútbol español y estar en otra categoría el año que viene, pero yo no veo que haya euforia, todo lo contrario, el equipo está muy tranquilo, trabajando muy bien tanto a nivel individual como colectivo", ha explicado.

De hecho, defiende Iglesias, "no hay nada que me llame la atención o que me pueda hacer pensar o sentir que el equipo va a perder el foco".

En cuanto al próximo rival, el segundo equipo del Real Valladolid, "es un filial que tiene mucha continuidad. No es un filial que opte por fichar mucho de fuera, sino que tienen unha filosofía de tirar de la gente de casa".

"Empezó un pouco titubeante la competición, pero ahora mismo está muy bien clasificado, con opciones de meterse en el play-off. A nivel de juego, ha evolucionado mucho. Lo que puede ser un poco su seño de identidad es la calidad individual de sus jugadores, su capacidad para el juego asociativo y combinativo", analizó Yago sobre el partido que se espera en los anexos del José Zorrilla.