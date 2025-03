Yago Iglesias responde al entrenador del Numancia: "Espero no hacer eso nunca en mi vida y, el dia que lo haga, que me quiten de esto"

En la rueda de prensa de después del partido frente al Coruxo, el entrenador del Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, fue preguntado acerca de las duras acusaciones realizadas por Aitor Calle, técnico del Numancia, del pasado viernes.

A diferencia de la previa del partido, Iglesias respondió de forma crítica y zanjó cualquier tipo de polémica que pueda surgir a partir de ahora.

"Me han dicho que no ha hablado muy bien de mi. Parece que tengo una varita mágica. No lo he escuchado ni lo voy a escuchar porque no me va a aportar nada. Dice que yo ya tenía prevista esa jugada y tenía preparado a un jugador para cortar, pero las imágenes están a la vista", señaló el técnico. "Hay una infracción porque Yelko entorpece pero no de forma directa, es el línea el que se lo lleva", reconoció.

Así mismo, el entrenador granate indicó que "en caliente no soy consciente de lo que pasa a mi alrededor. No hay imágenes donde diga nada -en relación a que, según Calle, es él quien le dice a Yelko que se meta en el campo-. Es una jugada fortuita, dentro de la vorágine del descuento, donde nos estamos jugando mucho, hay una jugada en la quenosotros atacamos y le hacen una falta clara a Rufo. Después hay una transición y -los jugadores del Pontevedra- se levantan del banquillo para intentar desconcentrar al jugador rival, pero de ahí a que sea el artífice me parece increíble".

Independientemente de ello, para Yago Iglesias, Aitor Calle "es buen entrenador y tiene un equipazo, pero evidentemente entre colegas de profesión es poco ético hacer esos comentarios".

Por eso "espero no hacer eso nunca en mi vida y, el dia que lo haga, que me quiten de esto. Esto va de maneras de entender estas cosas, hay días que te pitan mejor o peor. Hay días que tienes más fortuna o menos. O te pitan un penalti o te pitan siete en toda la temporada. No voy a valorar", señaló.

Iglesias quiere "zanjar por completo" esta polémica, especialmente habiendo una imagen "que se ve clara. Yelko estuvo fastidiado toda la semana. En la jugada está 'apirolao' y le coge el línea. No le deja hacer su trabajo, pero es un lance. No tiene que estar ahí, como tampoco su banquillo y el resto de jugadores, pero lo ves en el día a día", concluyó.