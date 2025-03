El PSOE de Poio avisa de "un encarecimiento brutal en el recibo del agua"

La aprobación de las memorias y anteproyectos de las actuaciones en las redes de abastecimiento y saneamiento de Poio ha generado conflicto entre el gobierno municipal y la oposición.

Según denuncia el PSOE, los populares llevarán a pleno estos proyectos, que ya habían sido elaborados y proyectados por el anterior gobierno y que, ahora, "esconden una realidad preocupante".

Dicen los socialistas que la propuesta presentada por el alcalde, Ángel Moldes, implica "un encarecimiento brutal en el recibo del agua para todos los vecinos y vecinas de Poio, que entrará en vigor justo después de las elecciones municipales de 2027".

Es por eso que denuncian que el gobierno local "perdió dos años para aprobar el contrato del agua" en los que ha habido "un retraso injustificado" ya que los proyectos ya estaban preparados.

Ahora, los socialistas señalan que el PP intenta "presentar estas actuaciones como propias", a la vez que "impone una subida de más de 800.000 euros anuales que afectará directamente a la economía de los hogares de Poio".

"Claro está que el único objetivo del PP es llegar a las elecciones vendiendo proyectos y obras mientras ocultan deliberadamente el impacto real que tendrá su gestión sobre los bolsillos del vecindario, que tendrá que pagar la factura de su oportunismo", critica Gregorio Agís, portavoz del Grupo Municipal Socialista.

En este sentido, Agís apuntó que la decisión tomada por parte del gobierno municipal "confirma lo que llevamos denunciando desde hace meses: bloquearon la propuesta del anterior gobierno para poder ahora aplicar su propia fórmula, que supondrá un incremento brutal de los impuestos. El incremento del precio se explica, en parte, por la decisión del PP de aplicar el 21% de IVA en el concepto de saneamiento, algo que en nuestra propuesta no era necesario, al considerar que debía ser una tasa y no un impuesto".

Desde el Grupo Municipal Socialista dicen que votarán a favor de la aprobación de los proyectos, al considerarlos "imprescindibles" para modernizar la red de abastecimiento y mejorar el servicio de todo el municipio, y también en las parroquias de Vilariño, Fragamoreira y A Caeira.

Sin embargo, advierten que "no vamos a avalar una gestión que pretende imponer una subida desorbitada en el recibo del agua, por lo que nos abstenemos en la aprobación de la viabilidad propuesta por el PP".

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Desde el gobierno local de Poio señalan que fueron ellos los que desbloquearon un contrato "que llevaba siete años caducado, en solo año y medio de mandato", ofreciendo así respuesta a una situación que consideran "prioritaria". Esto se traduce, según indican, en unas inversiones por valor de 15 millones euros para mejorar las redes de saneamiento y abastecimiento de agua en todo el municipio.

Además, cuestionan el voto de la oposición durante el pleno "si tan mal les parecía este estudio de viabilidad". Por eso es por lo que, desde el Partido Popular, piden "que sean responsables y dejen de manipular" ya que, en el abastecimiento, un consumidor doméstico abona actualmente 8,38 euros y con el nuevo contrato del agua, en el primer año el recibo bimestral se reducirá a 7,43 euros y en el tercero, cuando ya comiencen a ejecutarse las inversiones, se actualizará a 8,92 euros.

En el caso del saneamiento, el gobierno local subraya que en este momento la cuota fija del consumidor doméstico es de 15,32 euros, que se rebajará a 14,74 euros en el primer año y, en el tercero, también con las primeras inversiones en las redes, se establecerá en 21,32 euros.

En este sentido, recuerdan que el establecimiento de una tarifa y no tasa no es por decisión del gobierno, sino para adaptarse a la Ley de contratos del año 2018. "Existen numerosos informes de la intervención y del secretario advirtiendo que no se puede aplicar tasa y tiene que ser tarifa", añaden.

Por último, critican que el trabajo hecho por el anterior gobierno tripartito, que se asentaba sobre tasa, era un "estudio ilegal, y así lo demuestra el informe del secretario municipal que recomendó al gobierno actual iniciar todo el procedimiento desde cero".