Amnistía Internacional y Boa Vida se unen por los derechos humanos

Este 19 de marzo, el Grupo de Pontevedra de Amnistía Internacional y la asociación Boa Vida presentaron una campaña conjunta que busca movilizar a la ciudadanía en defensa de los derechos humanos y de la paz.

La iniciativa, que se prolongará hasta el 30 de abril, tiene como objetivo recoger, en las tiendas en Pontevedra de Boa Vida, firmas y mensajes de apoyo para personas que están sufriendo violaciones de sus derechos fundamentales en diferentes partes del mundo, y además ser una forma de presión para que la Comunidad Internacional actúe para impedir estas vulneraciones.

Sara Prieto observa como una clienta firma en la campaña de Amnistía Internacional y Boa VidaMónica Patxot

Sara Prieto, integrante del Grupo de Pontevedra de Amnistía Internacional, destacó la importancia de esta ayuda mutua.

"A raíz da colaboración que temos con Boa Vida, que llo agradecemos, ofrecéronnos a posibilidade de facer unha campaña para dar a coñecer as accións que estamos impulsando. Centrámonos nas mulleres e nenas afgás e iranianas, que están a sufrir unha perda progresiva de dereitos dende a volta dos talibáns ao poder en 2021", explicaba la activista.

La campaña incluye la recogida de firmas para instar a la comunidad internacional a que presione a los talibanes y, por otra parte, la elaboración de postales que se enviarán a embajadas de países como Alemania y Estados Unidos, en las que se pide el fin de la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio que se está cometiendo en la Franja de Gaza.

Campaña de Amnistía Internacional y Boa Vida en la tienda de Santa Clara 35Mónica Patxot

Entre los casos más urgentes, Prieto subrayó el de Maria Ponomarenko, la periodista rusa encarcelada por informar sobre la guerra en Ucrania, y Oqba Hassad, "un rapaz novo de 26 anos de Exipto que está no cárcere por, basicamente, non cometer ningún delicto, pero é irmán dun activista do seu país".

Este joven sufrió torturas en la cárcel y además tiene un problema físico de salud que requiere tratamiento, por lo que es una persona en doble riesgo.

Toño Ramírez, tesorero de Boa Vida, también se refirió a la gravedad de la situación actual: "Estamos ante unha regresión dos dereitos humanos a nivel global. A opresión está presente en moitos países e cada vez é máis evidente. É fundamental que a sociedade reaccione e participe en iniciativas como esta".

Ramírez señaló que Boa Vida acoge a refugiados que buscan adaptarse a una nueva vida, entre ellos peticionarios de asilo procedentes de países de Sudamérica y una numerosa comunidad de mujeres ucranianas.

Campaña de Amnistía Internacional y Boa Vida en la tienda de Santa Clara 35Mónica Patxot

La campaña estará disponible en las tiendas solidarias de Boa Vida en la ciudad de Pontevedra, situadas en Santa Clara 35 y A Seca 3, donde los visitantes podrán participar activamente. Amnistía Internacional y Boa Vida invitan a toda la ciudadanía a unirse a esta causa y a contribuir para que los derechos humanos dejen de ser una utopía para muchas personas.