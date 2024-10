Las ánimas se reactivan con numerosas actividades para celebrar la Noite dos Calacús

Este sábado 26 de octubre un taller de fantasmas y disfraces de ánimas será la primera de las numerosas actividades de preparación de la "Noite dos Calacús", prevista para el último día del mes.

El domingo 27 llegarán las visitas guiadas al cementerio de Santo Amaro, a cargo de Polo Correo do Vento. A través de dos sesiones, a las 12:00 y a las 18:00 horas, se realizará una sesión matinal infantil y familiar sobre los misterios del camposanto y otra destinada al público adulto sobre la historia singular del cementerio pontevedrés.

Este lunes se presentaba en el Concello de Pontevedra la programación de este evento que pretende recuperar tradiciones gallegas en torno al Día de Difuntos y que se desarrollará desde el sábado 26 hasta el domingo 3 de noviembre.

La Procesión das Ánimas será el acto central durante la última hora de la tarde del jueves 31 con un recorrido que se iniciará en el Mercado de Abastos y que recorrerá el centro histórico pasando por la Rúa Real, hasta la Ferrería, para después continuar por San Román hasta llegar, de vuelta, al Mercado de la rúa Serra.

La programación está dirigida a todos los públicos e incluye actividades como la elaboración de disfraces, talleres de cocina, tallado de calabazas.

Además, panaderías de la ciudad también se van a involucrar en esta propuesta, desde el 29 al 31 de octubre, con recetas especiales de "Pan de ánimas".

Desde la organización, recuerdan que antiguamente en Galicia, en la noche de Difuntos existía la costumbre de dejar trozos de pan para que comiesen las ánimas y que se los llevasen para el viaje al más allá.

Las personas interesadas en participar en los talleres deberán inscribirse previamente, siguiendo las instrucciones detalladas para cada actividad.

Presentación de la Noite dos Calacús Mónica Patxot

La programación es la siguiente:

Sábado 26 de octubre:

Taller de fantasmas y disfraces de ánimas (para la procesión del 31 de octubre).

Horarios: 17:00 h y 18:15 h.

Lugar: Espazo O Ganapán, O Mercado.

Participantes: familias con niñas/os a partir de 4 años.

Plazas: 16 por turno.

Inscripción previa: a partir del 23 de octubre a las 17:00 h en el correo oganapan@gmail.com.

Nota: el material será proporcionado, pero se pueden traer sábanas o telas blancas propias.

Domingo 27 de octubre:

Visitas guiadas al cementerio de Santo Amaro, organizadas por Polo Correo do Vento.

Ruta infantil y familiar:

Horario: 12:00 h.

Lugar: Cementerio de Santo Amaro.

Contenido: "A Pontevedra do alén", historias misteriosas del cementerio.

Ruta para público adulto:

Horario: 18:00 h.

Lugar: Cementerio de Santo Amaro.

Contenido: "A Pontevedra do alén", para conocer la historia singular del camposanto y de sus habitantes.

Del 29 al 31 de octubre:

Pan de Ánimas: Elaborado en varias panaderías de Pontevedra para recuperar esta tradición. Podrá adquirirse en las siguientes panaderías: Acuña, Solla, Amásame Bakery Lab, Pumper, Landín, Xeve y A Devesa.

Jueves 31 de octubre:

Fiesta en el Mercado de Pontevedra:

Horario: de 16:30 h a 20:00 h.

Actividades disponibles:

Puestos de comida y bebida.

Taller de cocina de difuntos: bizcocho de calabaza.

Horario: de 16:30 h a 17:30 h.

Participantes: niñas/os de 4 a 8 años.

Plazas: 15.

Inscripción previa: a partir del 27 de octubre a las 17:00 h en el correo oganapan@gmail.com.

Taller de collares de zonchos: elaboración de collares con la tradición gallega de las castañas.

Horarios: de 17:45 h a 18:45 h y de 19:00 h a 20:00 h.

Participantes: niñas/os mayores de 6 años acompañadas por un adulto (un adulto por niña/o).

Plazas: 16 por turno.

Inscripción previa: a partir del 27 de octubre a las 17:00 h en el correo oganapan@gmail.com.

Taller de tallado de calacús: elaboración de calabazas decorativas.

Horario: de 16:30 h a 20:00 h.

Participantes: todos los públicos. No requiere inscripción previa.

Puestos de maquillaje para la Procesión das Ánimas: maquillaje especial para la procesión.

Horario: de 16:30 h a 19:00 h.

Lugar: Antiga Lonxa, primer piso del Mercado.

Participantes: todos los públicos, sin inscripción previa (por orden de llegada).

Cuentos de miedo y escalofríos – "Contos do candil": cuentos de fantasmas y de la Compaña.

Horarios: a las 17:00 h, a las 18:00 h y a las 19:00 h.

Lugar: antiguo Bar Praza en el Mercado.

Público: familiar, sin inscripción previa.

Concierto de música terrorífica:

Horario: 20:00 h.

Lugar: Mercado de Pontevedra

Procesión das Ánimas:

Hora: 21:00 h.

Recorrido: saldrá del Mercado y recorrerá el Centro Histórico (praza da Ferraría, rúa Real, praza de Curros Enríquez y Soportais) para regresar al Mercado.

Participación: abierta a toda la ciudadanía, que puede participar caracterizada con sábanas, camisones o disfraces de fantasmas. Se recomienda traer una vela para acompañar a las ánimas.

Participación de la Aula Municipal de Teatro y música a cargo de Adarve.

Fiesta de la Noite dos Calacús:

Horario: de 21:30 h a 00:00 h.

Lugar: primer piso del Mercado.

Actividad: música con Señora DJ y puestos de comida y bebida.

Del 1 al 3 de noviembre:

Mercado de Samaín en el primer piso del Mercado de Pontevedra.

Horarios:

Viernes 1: de 11:00 h a 21:00 h.

Sábado 2: de 10:00 h a 21:00 h.

Domingo 3: de 11:00 h a 21:00 h.

Actividades disponibles: Artesanía. Alimentación. Juegos artesananales. Photocall y talleres infantiles. Rincón de juegos educativos en horario ininterrumpido.

El concejal de Cultura, Demetrio Gómez, invitó a toda la ciudadanía a participar en esta amplia programación que busca "recuperar as tradicións galegas do Samaín" y "facer da Noite dos Calacús unha celebración para todas as idades".