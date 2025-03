El BNG pregunta en sede parlamentaria sobre una futura "privatización" del Pazo de Lourizán

El debate sobre el futuro del Pazo de Lourizán se intensificó este jueves en la comisión parlamentaria de Cultura, donde la Directora Xeral de Patrimonio Cultural, María del Carmen Martínez, confirmó que la Xunta cumplirá con el plazo legal para declarar el conjunto como Ben de Interese Cultural (BIC) antes del 10 de mayo, cuando se cumplen los 24 meses desde la incoación del expediente.

La directora xeral defendió que el procedimiento sigue su curso normal, argumentando que "a tramitación dun BIC leva consigo a lectura dos informes e estudar as cuestións que son integradoras do decreto que se redactará con carácter legal", además de atender a las alegaciones presentadas. "Estamos en tempo", afirmó.

Por su parte, el diputado nacionalista Luís Bará cuestionó duramente el proyecto de la Xunta para el pazo, denunciando que el gobierno autonómico pretende "dedicar a maior parte do conxunto a usos hoteleiros e hosteleiros, reducindo progresivamente a función de Lourizán como centro de referencia do sector forestal".

Durante el debate, Bará señaló que el proyecto licitado por XERA (Axencia da Industria Forestal) contempla la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 18 habitaciones y dos suites, lo que según el BNG implicaría "a demolición interior de grande parte do edificio".

También alertó sobre otras actuaciones previstas como la edificación de un "Novo Pavillón Polivalente" que, en sus palabras, "máis parece un salón de vodas, banquetes e comunións".

La directora xeral no detalló cómo se compatibilizará la protección integral del BIC con estas intervenciones, limitándose a indicar que la Dirección Xeral de Patrimonio "está disposta para que os documentos que saian sexan respectuosos coa protección do ben patrimonial" y que "na resolución inicial de declaración xa se especifican as intervencións que se poden realizar no inmoble".

El BNG mantiene que la estrategia de la Xunta responde a un intento de privatización, afirmando que "o CIF de Lourizán está en mínimos, nun proceso continuado de desmantelamento, con cada vez menos medios, menos espazos e menos persoal".

La formación nacionalista teme también que desde el gobierno gallego se reserven espacios para ENCE, empresa que "xa dixo que podería poñer recursos económicos para a recuperación do conxunto", señala Bará.