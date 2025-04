El BNG llama a la población a manifestarse el domingo ante la "situación límite" de la sanidad pública

El BNG volvió a denunciar este martes la "situación límite" y la "grave situación de desmantelamiento y deterioro" que está viviendo la sanidad pública en Galicia.

A tan sólo cinco días de la movilización en defensa de la sanidad pública convocada para el próximo domingo 6 en Santiago de Compostela, los nacionalistas responsabilizan de la situación a los "16 años de recortes y privatizaciones del PP" y la que la Xunta "lleva años aprovechando cada crisis para acelerar su deterioro y privatización".

El diputado nacionalista Luis Bará mantuvo este martes un encuentro con profesionales sanitarios del área de Pontevedra en el que hizo un llamamiento a la movilización ciudadana ante una situación que "empeora día a día".

Hablan de retrasos nos diagnósticos, listas de espera "interminables", un personal sanitario "al límite" y "desmantelamiento de la Atención Primaria" que están "afectando gravemente al derecho de la atención sanitaria".

Los nacionalistas denuncian que esta situación "afecta en mayor medida" a los colectivos más vulnerables, como las personas con enfermedades crónicas o con problemas de salud mental, la infancia, las personas mayores o las mujeres.

Bará denunció la "incapacidad" del gobierno de la Xunta del PP, que después de un año de legislatura "aun no superó la fase de los anuncios".

Se refirió así a las "promesas incumplidas", como el plan de recursos humanos, la presencia de psicólogos clínicos en atención Primaria o el nuevo modelo de atención sanitaria, que, según dijo, siguen sin materializarse.

Considera Bará que "no es aceptable el mantra permanente de que no hay profesionales facultativos ni de enfermería" y también que la falta de profesionales no si resuelve simplemente con una mayor oferta de contratos precarios o con la contratación de MIR.

Así, insiste en la necesidad de mejorar las condiciones laborales y abordar la sobrecarga asistencial para que el personal del Sergas no acabe marchando fuera o a la sanidad personal.