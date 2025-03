Camino de la deuda cero en Pontevedra por primera vez en la historia democrática

El Concello de Pontevedra prepara un hito histórico en sus finanzas municipales al anunciar la intención de dejar la deuda municipal a cero durante el presente ejercicio 2025.

Así lo confirmó Raimundo González, concejal de Economía e Facenda, en una rueda de prensa celebrada este viernes tras presentar los resultados de la liquidación del presupuesto de 2024 y la actualización de las cuentas para el año en curso.

Según explicó González, el Concello registró un superávit de 15.159.000 euros en el ejercicio 2024, una cifra notablemente superior a la de ejercicios anteriores.

Este resultado positivo se debe principalmente a ingresos extraordinarios: 12 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation, que ahora realizan anticipos e incrementan "os ingresos de xeito espectacular", y una liquidación adicional de 7,4 millones de euros en transferencias del Estado que llegó a lo largo del ejercicio.

"Imos amortizar toda a débeda do Concello para situala en débeda cero. Neste exercicio do ano 2025 queremos que pase deses seis millóns de débeda a cero. Esa é a decisión política que tomamos. Temos unha situación cuns ingresos extraordinarios que o permite e así os utilizaremos", señaló el edil, al anunciar que los actuales 6.990.000 euros de deuda municipal quedarán en cero en este ejercicio, según la previsión que hace el gobierno local.

Esta situación de deuda cero en el Concello de Pontevedra será algo inédito en la historia contemporánea y democrática de la administración local, explicaba González.

El concelleiro de Economía e Facenda explicó también que el presupuesto para 2025, aprobado el pasado lunes en pleno y ya en vigor, situado en 98,63 millones de euros queda ahora incrementado.

Tras la liquidación del presupuesto de 2024 realizada estos días, la cifra total se incrementa en 31 millones, elevando el presupuesto para este año a cerca de 130 millones de euros.

"Como xa sabedes, todas as obras que veñen do exercicio anterior, que estaban contempladas e cuxa licitación non comezou ou non rematou a súa execución, son prorrogadas e integradas nesta liquidación, como pode ser Rosalía de Castro, o pavillón de Monte Porreiro ou o campo de Salcedo", indicó González. "O novo orzamento pasa un chisco por riba dos 130 millóns e xa é firme e operativo".

El responsable municipal de Facenda destacó además que, durante 2024, el Concello cumplió escrupulosamente con las reglas fiscales establecidas por la Ley Montoro: regla de gasto, estabilidad presupuestaria, límite de deuda y periodo medio de pago. Esta situación favorable de las cuentas municipales permitió tomar ahora la decisión de amortizar completamente la deuda.

González aclaró que este incremento en los ingresos es una situación circunstancial que está ocurriendo también en otros concellos del país y en otras entidades locales como las diputaciones, debido principalmente a los anticipos de los fondos Next Generation.

"Oxalá fose estrutural, pero non o é, é algo puntual", matizó el edil.

El concelleiro recordó que el Concello de Pontevedra ya se encontraba en una muy buena situación financiera en este ámbito en comparación con otras ciudades, habiendo municipios como Viveiro, Santiago de Compostela o A Coruña con deudas superiores.