Concentración ante la Audiencia para condenar el crimen machista de Fadoua Akkar

El Colectivo Feminista de Pontevedra se concentró este lunes frente a la Audiencia Provincial para condenar el crimen machista que acabó con la vida de Fadoua Akkar, vecina de Pontevedra de 41 años, durante el fin de semana en Domaio, en el municipio de Moaña.

El acto, marcado por el dolor y la rabia, sirvió para denunciar una vez más la violencia de género, que continúa afectando a miles de mujeres.

El manifiesto leído durante la concentración comenzó con un "Basta xa de violencias machistas!".

Recordaron la vida truncada de Fadoua Akkar y denunciaron su asesinato a manos de A.C.T., de 47 años, quien, tras acelerar el coche en el que viajaban ambos, provocó la muerte de la mujer al precipitarse a la ría.

El cuerpo de la víctima, recuperado en el muelle de Domaio, presentaba signos de violencia, confirmando que no se trató de un accidente fortuito.

El agresor, que ya tenía antecedentes por violencia machista y mantenía una orden de alejamiento, fue detenido en el Hospital de Vigo.

El manifiesto denunció la persistencia de la violencia machista, calificándola de "violencia inscrita no selo do patriarcado", que se nutre "do silencio e a xustificación".

Las asistentes se negaron a callar frente a la realidad de que, solo en lo que va de 2024, 35 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en España, según los datos oficiales del Ministerio de Igualdad.

En Galicia, más de 4.100 mujeres solicitaron protección ante la amenaza de la violencia machista en el último año.

Las voces feministas subrayaron que el asesinato es solo la expresión más extrema de esta violencia, que también se manifiesta de múltiples otras formas.

Las manifestantes alertaron sobre el recrudecimiento de la violencia de género y la expansión de nuevas formas de misoginia, que profundizan en el sufrimiento de las mujeres.

Además, hicieron un llamamiento a la justicia para que garantice la protección de las víctimas y denunciaron la revictimización que muchas mujeres sufren en los procesos judiciales.

Denunciaron la falta de un enfoque de género en el sistema judicial y cómo la dilación de los procesos impide que las víctimas se sientan seguras para denunciar. "A aplicación machista das leis por parte deste sistema de xustiza patriarcal nunca será xusta!", proclamaron.

Finalmente, el manifiesto concluyó con un clamor colectivo: "Querémonos libres! Querémonos insumisas! Querémonos vivas!".

Este martes 8 habrá dos nuevas concentraciones a las 12:00 horas, frente a la Deputación de Pontevedra y frente a la Subdelegación del Gobierno.