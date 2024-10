Consigna de 300.000 euros para acabar con las humedades en el santuario de la Peregrina

El santuario de la Peregrina entrará en obras en 2025 para solventar los problemas generados en el templo por las humedades.

La Xunta de Galicia incluirá en sus presupuestos para el próximo año una partida de 300.000 euros para esta actuación, según ha avanzado este viernes el Conselleiro de Cultura, José López Campos, en una visita a la reforma que se está acometiendo en la Basílica de Santa María.

"Había problemas coas humidades nas fachadas. Fíxose unha memoria que cuantificaba en torno a 300.000 euros esa actuación, e podemos anunciar que vai haber unha partida nos orzamentos do ano 2025", confirmó el conselleiro resaltando "a importancia a nivel arquitectónico que ten o santuario da Peregrina para Pontevedra, para o Camiño de Santiago e para Galicia".

En cuanto a la basílica, la previsión es poder terminar "no primeiro cuadrimestre de 2025" las obras ya en marcha para la renovación de las cubiertas de la nave central y lateral, además de tareas de conservación en la fachada. Unos trabajos en los que se están invirtiendo cerca de 560.000 euros.

José López aludió en su visita a "tres actuacións destacadas en Pontevedra, que son as que quero poñer en valor", y la tercera de ellas será el proyecto de reforma del convento de Santa Clara para incluirlo en el Museo de Pontevedra.

El conselleiro de Cultura, José López, visita las obras de la Basílica de Santa MaríaPontevedraViva

Cumpliendo el convenio firmado con la Deputación, "a Xunta leva consignados 1,5 millóns de euros para a primeria fase", confirmó en relación a los presupuestos de 2025.

"Para que no 2027, no centenario do Museo de Pontevedra, poder ter rematada esta obra necesitamos que o proxecto colla impulso e ter as obras en execución en 2025", explicó el titular de Cultura.

En total una inversión que se acercará a los 2,5 millones de euros para la conservación de bienes patrimoniales en la capital provincial, dentro de un presupuesto autonómico en el que la Consellería de Cultura "será porcentualmente a segunda que máis medre, por riba do 7%", destacó López Campos.