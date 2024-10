Seres indóMITOs: Corina Porro

Era un día triste y gris de esos en los que la esperanza de ver algo parecido a un rayo de sol es menor que la probabilidad de encontrar aparcamiento en Pontevedra, uno de esos en los que las emisoras de radio empiezan sus mañanas avisando de una alerta por temporal, de esos en los que el agua y la melancolía inundan a partes iguales, cuando nuestra protagonista cruzó la puerta.

Como si del comienzo de una película se tratara un gran brillo casi celestial se adueñó de todo el espacio y la primavera volvió a aquella cafetería, en mitad de una tormenta, en pleno mes de octubre.

No tengo pruebas pero tampoco dudas de que el que creó aquello de que "Hay tres jueves en el año que relumbran más que el Sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión" no era amigo de nuestra protagonista de hoy, porque quien conozca a Corina sabe que cualquier día del año puede relucir más que el Sol, simplemente hay que tenerla cerca y disfrutar del brillo de la luz propia que emana.

- Dime una pregunta que no te guste que te hagan.

Soy demasiado franca. No hay malas preguntas, sin malas respuestas. Ahí está la habilidad de cada uno para torearlas.

- ¿Cómo te definirías?

Una mujer currante, optimista, alegre y los defectos… que los digan otros (risas).

- ¿Cómo es tu relación con Pontevedra?

Estupenda. Vivo en Vilaboa por lo que vengo con frecuencia a comprar al mercado de abastos de aquí que tiene muy buen producto. Además, me une algo tan importante como mi hermano Javier, que vive aquí.

- ¿En dónde te ubicas: generación baby-boom, generación X o generación millenial?

Soy de la generación que soy, baby-boom.

- ¿Cuáles dirías que son las características de esta generación?

Como mujeres nos tocó romper estereotipos. En Ferrol, donde pasé mi adolescencia, en mi grupo había quienes aspiraban sólo a casarse, pero también quienes queríamos formarnos y salir a estudiar fuera. La incorporación de la mujer al mundo, en todos los términos, ha sido el gran cambio que nuestra generación dio.

- ¿A quién votaste en tus primeras elecciones?

A Alianza Popular.

- Sobre tu paso por la política ¿qué te queda?

Lo que me queda es la gente. Se me viene a la cabeza una chica que sufría bullying. La madre vino a mi despacho a alcaldía y yo intermedié para que la cambiasen de colegio. Años después apareció aquella chica por mi despacho con su proyecto de final de carrera porque quería que yo lo tuviese. Al principio no lo entendía, hasta que vi la primera página: me lo había dedicado a mí. Trabajar para la gente es la finalidad que debería tener cualquier político.

- ¿Qué consejo le darías a tu yo de los 20 años?

Pues igual le daría alguno para evitar cierto error, pero las consecuencias de ese error es lo que más quiero en mi vida.

- ¿Qué es la amistad?

Saber querer en libertad.

- Dime una canción que te emocione.

Color Esperanza

- Escogiste esa misma canción en 2021 cuando te nombraron milagrosista del año en Lugo, ¿qué te une a esa canción?

Fue la que se usó durante la campaña en la que me presenté a la alcaldía. Me recuerda a todo un equipo que luchó por mí y por Vigo y me trae buenos recuerdo.

- ¿Frío o calor?

Calor.

- ¿Qué hay después de la vida?

Confío en que haya luz.

- ¿El último capricho que te hayas dado?

Quedar con mis amigas para ir a comer.

- ¿Cuándo dijiste por última vez "te quiero"?

Hoy, a una prima mía.

- Y, por último, ¿a quién te gustaría ver en esta sección?

A mi hermano, Javier Porro.

Para Corina Pontevedra sabe a peixe y queso, empieza a oler a mar, es de color beige y suena a cultura. Definitivamente, Corina Porro siente Pontevedra.

Corina Porro / Guillermo M. Meijón-Corujo

EL CUESTIONARIO

− Nunca salgo de casa sin… el bolso cargado de primeros auxilios.

− En mi nevera siempre hay… queso.

− En mi armario destacan… los distintos estilos.

− La edad es… el paso del tiempo.

− Siempre fui el ojo derecho de… mi abuela materna.

− Pontevedra tiene alma de… alegría.

− Creo en… la gente.

− El año que marcó mi vida fue… probablemente ninguno, no pienso en el pasado.

− El mejor regalo que me pueden hacer es… mimos.

− Mi lugar en el mundo es… mi casa.

− Si no pudiese vivir en Pontevedra viviría en… cualquier rincón de la ría.

− Mi momento favorito del día es… depende de con quién esté.

− Pontevedra es… acogedora.