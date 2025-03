Denuncian la permanencia de calles franquistas en Marín vulnerando la Ley de Memoria Democrática

El Grupo Municipal do BNG en Marín rechaza la negativa del gobierno local a retirar nombres decalles marinenses vinculados al franquismo, después de que los representantes del PP rechazaran en el pleno municipal del 13 de marzo una moción presentada por la Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH).

La moción solicitaba la recuperación de los nombres históricos de tres vías que, según consta en las actas oficiales del Concello, fueron renombradas explícitamente como homenaje a los participantes en el golpe de Estado de 1936 y al régimen franquista.

Entre estas vías se encuentra la calle Tiro Naval Janer, nombrada oficialmente en febrero de 1937 como reconocimiento a su participación en el "Glorioso Movimiento Nacional", para la que se propone recuperar la denominación popular de Rúa do Baño.

También se incluyen la Avenida del Ejército y de la Marina, impuesta en diciembre de 1936 en sustitución de la Avenida de Pablo Iglesias Posse (aprobada en 1926 por iniciativa de las sociedades obreras), y el Canellón Alcántara, denominado así en julio de 1936 en honor al concejal José Alcántara, designado alcalde por los militares tras el golpe.

"O que está en xogo non é unha cuestión de opinión, senón de cumprimento da lei e de dignidade democrática", afirma el concejal nacionalista Tino Iglesias, quien añadió que "o mantemento destes nomes non é neutra senón que perpetúa no rueiro público recoñecementos outorgados pola súa participación no golpe de Estado e na ditadura".

Frente a los argumentos del PP, que sostiene que estas calles "no tienene connotaciones franquistas", el BNG subraya que las actas municipales demuestran sin lugar a dudas su vinculación directa con el régimen dictatorial, lo que supone una vulneración de la Lei 20/2022 de Memoria Democrática.

Ante esta situación, la formación nacionalista insta al gobierno local a la anulación formal de los acuerdos plenarios que otorgaron esas denominaciones y a la apertura de un nuevo procedimiento administrativo de nombramiento conforme a los principios de la memoria democrática y el respeto institucional.