La Deputación lanza un programa para la alfabetización digital de los mayores de 50 años

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, ha presentado este lunes, junto con el diputado Jorge Cubela y otros miembros del gobierno provincial, el nuevo programa +Reto Dixital dirigido a la alfabetización digital de los mayores de 50 años en cualquier ámbito de su vida cotidiana.

Luis López ha explicado que este programa surge de un contexto en el que la digitalización de numerosos servicios y gestiones provoca una brecha digital entre generaciones y colectivos sociales que no deja de crecer.

Esto tiene una especial incidencia en el medio rural, debido a su menor densidad de población y a que esta está cada vez más envejecida.

La administración provincial, a través del Servicio de Juventud y Reto Demográfico, ya abrió la convocatoria de este programa que está dirigido a los 34 municipios de reto demográfico que no hayan participado en el proyecto "Hub contra la brecha digital y la soledad no deseada" durante el año 2024 (Forcarei, A Illa de Arousa, Moraña e As Neves).

Según ha explicado Jorge Cubela, el objetivo de esta iniciativa es ofrecer formación digital a las personas mayores de 50 años empadronadas en estos concellos para facilitarles su relación con los servicios de la administración electrónica, especialmente para garantizar una cobertura adecuada y acceso a la sanidad, servicios asistenciales y atención a la dependencia.

También se persigue que estas personas adquieran una mayor autonomía en la gestión de trámites cotidianos, mejorando así su calidad de vida a través de la adquisición de habilidades digitales.

Son cinco los talleres ofertados: La administración electrónica; la sede electrónica de la Deputación de Pontevedra y de su Concello; el Sergas, su aplicación electrónica y la plataforma electrónica de asistencia domiciliaria (TELEA); uso de la banca móvil y las compras electrónicas, y, finalmente, las redes sociales.

Cada concello podrá solicitar dos talleres de capacitación tecnológica. Además, podrá indicar en la solicitud un taller adicional si quedasen plazas sin adjudicar tras la concesión inicial. La asignación de estos talleres adicionales se realizará por orden de entrada de las solicitudes en el registro electrónico de la Deputación.

Cada taller tendrá una duración de cinco horas e incluirá un módulo inicial sobre seguridad en el uso de medios electrónicos y de internet.

En cada taller podrán participar entre ocho y quince personas, con un coste de cinco euros por participante. La formación será presencial y la impartirá una empresa especializada entre los meses de junio y diciembre, en función de las preferencias de los concellos y el alumnado y de la disponibilidad de la empresa adjudicataria.

Los ayuntamientos que se beneficien de este programa deberán seleccionar a las personas beneficiarias y proporcionar un aula idónea para la formación.

Luis López ha destacado que con esta iniciativa, la Deputación de Pontevedra reafirma su compromiso con la inclusión digital y con la mejora de la calidad de vida de las personas mayores de 50 años en los concellos de reto demográfico.