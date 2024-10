Entra en funcionamiento el Coche de Punto, un transporte a demanda pionero

A las 8.00 horas de este lunes 7 de octubre entraba en funcionamiento el transporte a demanda denominado 'Coche de Punto' en el municipio de Pontevedra.

El primer traslado fue desde Médico Ballina al edificio administrativo de la Xunta de Galicia, en Campolongo.

A la misma hora también se registraban otros viajes: desde la parroquia de Verducido hasta el Hospital Montecelo; y del lugar de Maunzo hasta la Praza de Galicia

Así comienza su desarrollo un innovador sistema de traslado a demanda que busca mejorar la conexión entre las parroquias y el casco urbano.

Se trata de una alternativa para aquellos lugares donde no existe una solución de transporte público o cobertura social.

Según declaró el concejal de Mobilidade, César Mosquera, "hoxe botou a andar o coche de punto, cumprindo así o anunciado".

El primer día de funcionamiento registró un total de 14 solicitudes de reserva, de las que 13 cumplían las condiciones para ser atendidas.

Este nuevo servicio, que permitirá realizar desplazamientos entre zonas con menos acceso a transporte, no cobre desplazamientos dentro del propio centro de Pontevedra, como señaló Mosquera: “A xente quería desprazarse dentro de Pontevedra e iso non se cubre”.

Mosquera hizo una evaluación positiva de la puesta en marcha del servicio: “A valoración é moi ben, ten que empezar a andar. Non houbo incidencias gordas e para mañá temos reunión cos técnicos e taxistas para ir mellorando o sistema durante a semana”.

El objetivo de esta fase inicial es recoger información e ir ajustando el servicio para que atienda mejor las necesidades de la ciudadanía, especialmente para aquellos con dificultades de mobilidade o necesidades urgentes, como la asistencia centros médicos.

El "Coche de Punto" funcionará de lunes a viernes, en horario de mañana, y las reservas pueden realizarse a través de la página web www.cochedepunto.gal, del teléfono 986.070.066 o de la aplicación móvil oficial disponible para Android.

Las paradas estratégicas se sitúan en el Campus Universitario; Centros de Salud Virgen Peregrina, Lérez y A Parda; Centro de especialidades Mollavao; Hospital Provincial; Hospital Montecelo; Plaza de Galicia; estación de tren Vialia; Mercado de Abastos; Xunta en Campolongo y juzgados de A Parda.

Nos primeros tres meses, el servicio será gratuito cómo medida de promoción, y posteriormente el precio será de 2,15 euros, con tarifas bonificadas para diversos colectivos.

Mosquera también quiso destacar que este nuevo servicio no debe competir con el transporte colectivo, sino que está pensado para cubrir aquellos casos donde no existe una alternativa adecuada.

"Non está para ir todos os días ao traballo, para iso non está. É para casos puntuais onde non hai outra solución", aclaró.

Con este proyecto pionero en España, el Concello de Pontevedra busca ofrecer un servicio de mobilidade más inclusivo y adaptado a las necesidades de la ciudadanía en las zonas más alejadas del núcleo urbano.