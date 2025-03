Equipo Ja, Val do Lérez, Murga do Naveiro, A Tropa de Moncha A Caralla y Leña Verde, en la final de las Murgas 2025

Equipo Ja,Val do Lérez, Murga do Naveiro, A Tropa de Moncha A Caralla y Leña Verde fueron, por esta orden, las cinco murgas más premiadas este año en las dos semifinales del XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra.

Serán, por lo tanto, las cinco participantes en la final de las Murgas 2025 que se celebrará este jueves en el Pazo de la Cultura, de nuevo amenizada por la actriz y presentadora María Carrera.

Los nombres se dieron a conocer después de la segunda semifinal celebrada este miércoles en un Pazo que, como sucedió el lunes, y como ya es habitual, se llenó para la ocasión.

Mucho disfraz, mucho humor y mucha música fueron los protagonistas de la noche, en la que la presentadora tuvo un recuerdo para los afectados por la DANA de Valencia, a los que dedicó la canción de Joan Manuel Serrat 'Mediterráneo'.

También quiso acordarse María Carrera de su madre, que va a cumplir 80 años, y de su abuela. A ellas les cantó un tema de María Dolores Pradera.

Los Arrombaos, en la segunda semifinal del XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra

La noche la inauguró Equipo Ja Pontevedra con un espectáculo en el que sus componentes cargaron sus bebés como padres primeirizos. El suyo 'Mellorando a natalidade de Pontevedra. Padres primerizos' logró la mejor puntuación del jurado.

Sus letras estuvieron marcadas por la actualidad local, desde el parque hasta los Premios Feroz, que, como sucedió el lunes, fue un tema omnipresente en casi todas las murgas.

"Cando chegho ao parque, co carrito do neno, sempre vexo a Lores xogando coas netas, vexo a Rafa Domínguez con Rafita pequeno e Iván Puentes cos fillos... e eu prejúntome... Quen coño está no Concello?", bromearon en Equipo Ja.

Con ironía hablaron del tráfico en la ciudad. "Eu traballo en Pontevedra pero vivo alá no rural. Tódolos días a mesma merda, cando quero entrar na ciudad. Hai atasco pola Barca, nos bombeiros, no pavillon. Para poder chegar cedo, saio ás cinco de Campañó". Y añadieron: "Para entrar en Pontevedra, hai que ir polo sur, recorrer orillamar e entrar por Carrefour. Menuda volta que temos que dar e, despois de tres horas, aínda nos queda aparcar".

No faltaron los aparcamentos: "Cando vou a aparcar, dentro da ciudad, fago Chas... e aparece un gorrilla". Y tampoco personajes del año como Rafael Louzán -"Válgame Dios, Louzán, presidente da Federación"- y la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín -"no me queiro ir, descubrí un furancho, y me perverti"-.

Sobre los premios entregados el pasado enero también llegó su humor: "Eu fun aos Feroz, que viña moita estrellita, e o que máis me sorprendeu foi Lores con pajarita".

Janas de Lío, en la segunda semifinal del XXXIII Concurso de Murgas de PontevedraMónica Patxot

Después llegó el turno de 'Jana de Leria', que se recordaron del Pontevedra Club de Fútbol en la Copa del Rei: "Sentiron debilidad os do Villareal, Levante ou Mallorca. Viñeron pasear, deberon pensar que era fácil a cousa (...) Pontevedra é Feroz e coméronlle os collóns".

Pero, de nuevo, los protagonistas fueron los Premios Feroz: "Para Búho Azul foron todos festejar, coca-cola para todos y algo de comer. Mucha niña tonta como a das gaivotas, si fora actuando no fasía tan ben", bromearon sobre el fin de la noche de la gala de entrega.

Y también recordaron que, al día seguiente, el temporal, llevó por delante una carpa de los premios: "Mentres, con aquela tormenta a carpa foi á merda. Quixeron reparala, non hubo maneira. Déjalo ya. E pá siguiente, non compres carpa de Ikea".

Los Barallocas, en la segunda semifinal del XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra

Os Arrombaos tomaron la palabra a continuación y, a ritmo de bachata, bromearon sobre la orden de cierre de la Sala Zennet: "Por unhas jotiñas nosas inosentes, fecharon as portas da discoteca Zennet".

Y no se olvidaron de los Premios Feroz. "Mira como estamos de borrachos nós, pois aínda ¡iban peor os dos Premios Feroz". Quisieron hacer un repaso por los asistentes a la gala y el alcalde de Pontevedra: "E ó ver a Lores dixeron: quen é ese actor? Con pajarita e sapatos/botas de tacón. Ten que ser o novo James Bond".

Estos premios les dieron la entrada para la crítica a la política local. "De Pontevedra xa se sabía que é moi bo sitio para as peliculas, Rafa Dominguez monta a súa cada dia. Di que as monxas están a roubar. Debaixo da sotana veunas sacar o órgano da coral".

La actualidad de O Grove estuvo tan presente como la de Pontevedra. De la mano de Os Barallocas pudo reír el público sabiendo que, como en el resto de España, se puso de moda ir a ligar al Mercadona cogiendo una piña."Estan todos os solteiros que marchan correndo para Sanxenxo. Non va á Vichona, van pó Mercadona. Cheja aquela hora e nadie fai a compra, o único que ves: a piña dada a volta".

También ellos tuvieron un minuto para los afectados por la DANA de Valencia. Al ritmo de La mujer de Verde, de Izal, cantaron:"mira os afectados pola DANA, librando mil batallas, coa alma chea de lama. O pobo é o que sale axudar con uñas e dentes, non o hai que poetizar, que máis dá o color, a raza, o sexo e as ideas?".

Leña Verde, en la segunda semifinal del XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra

En los ritmos de las canciones interpretadas en esta segunda noche triunfó, como había sucedido el lunes, La Morocha. La usaron en Leña Verde para repasar la actualidad de O Grove y uno de los protagonistas del año, un jabalí en la isla de la Toxa: "Un jabalí de nada, media Toxa fechada, eso non é peligroso, que os porcos non traban".

"Xa están aquí as peixeiras", anunciaron. Y, al rtimo de Camilo, hicieron un recorrido por locales de Pontevedra que cerraron en los últimos tiempos: "Fechao, como Gavá e Cielo. Fechao, como Massimo Dutti. Fechao, como cando vas ao Concello polo papeleo que está. Fechao, como a Sala Karma. Fechao, como Tito de la Peña".

