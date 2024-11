¿Qué hacer ante una agresión sexual en el ocio nocturno? El Concello prepara un protocolo de prevención y actuación

¿Qué se puede hacer ante un caso de violencia sexual en los espacios de ocio nocturno? La pregunta es habitual en distintos sectores de la sociedad, tanto clientela cómo responsables de los locales, y el Concello está trabajando en un protocolo que ayude a responderla.

La concejala de Igualdad de Pontevedra, Anabel Gulías, presentó este lunes un borrador del futuro protocolo, que incluye prevención, detección y actuación frente a cualquier violencia sexista.

El objetivo es crear espacios de ocio seguros para todas y todos, pues, tal y como señala Gulías, "malia que as máis das veces somos as mulleres as que sufrimos as violencias sexuais, hai persoas do colectivo LGTBIQA+ que son tamén obxecto desas agresións".

Segundo explicó la concejala, se busca poner el foco en la normalización de la violencia, pues "hai agresións máis leves -insultos, ataques verbais, bromas sexistas e machistas, empurróns...- que se perciben como normais e que son o xerme de situacións máis violentas".

Con este protocolo buscan ofrecer pautas comunes y compartidas sobre cómo actuar frente las agresiones sexistas que faciliten una respuesta eficiente, rápida y eficaz que evite todo tipo de re-vitimización.

También van a visibilizar y reafirmar el posicionamiento de la ciudad, tanto de las instituciones como del movimiento social y de los agentes de ocio nocturno, en la lucha contra la violencia sexual y sensibilizar a los profesionales que trabajan en los establecimientos o espacios de ocio nocturno para que puedan proporcionar una respuesta integral, garantizando la seguridad y protección de la víctima.

Todas aquellas iniciativas y negocios que quieran podrán sumarse al protocolo a través de un proceso de adhesión diseñado por el Concello. Será voluntaria y la clientela podrá saber si un negocio forma parte de esta red de seguridad porque estará identificada con una imagen y mensajes informativos en los locales.

La adhesión implica un compromiso activo de rechazo y lucha frente las violencias sexistas.

De momento, se trata de un documento técnico que la semana pasada fue trasladado a los distintos grupos políticos en la Comisión municipal de Igualdad y el próximo día 9 se va a presentar en el Consello da Muller para su evaluación y presentación de posibles aportaciones.

Este borrador ya fue evaluado por el CIM y estará la disposición de los colectivos feministas de Pontevedra. Una vez evaluado, se dará a conocer al sector, comenzando una ronda informativa y de sensibilización que propicie la adhesión a la iniciativa.

A partir de enero comenzará una fase de formación del personal implicado por parte de técnicos del área de Igualdad.