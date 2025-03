Lores, sobre el ocio nocturno: "Los locales cierran porque no están cumpliendo la normativa, no por capricho del Concello"

El cierre del pub Patrimonio de la calle Charino de Pontevedra el pasado fin de semana ha vuelto a traer a la actualidad la situación del ocio nocturno en Pontevedra y las quejas de los empresarios a la política municipal.

En esta ocasión, el local de copas ha cerrado como resultado de un expediente iniciado por quejas vecinales de viviendas turísticas situadas justo en frente del local.

El cierre se ampara en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior y Conservación Artística (PEPRICA) del casco histórico de Pontevedra, una norma del año 2003 que impone limitaciones a la hora de realizar reformas y abrir nuevos negocios en la zona.

Fuentes municipales explican que, tras las denuncias vecinales, se realizó una inspección, a la que el Concello está obligado por ley, y se detectaron varias irregularidades. Así, según ha podido saber este periódico, en los últimos 20 años se se han realizado obras que supusieron el cierre de huecos, despazar la barra o utilizar la terraza trasera, además de carecer de extintores.

El resultado es que las actuaciones realizadas sin licencia, además, no eran legalizables, de modo que se acordó el cierre. El expediente tiene una antigüedad de un año y medio.

No es el único local que ha cerrado en la zona en los últimos meses. También cerró 'Dr Livingstone, Supongo' en la travesía de Charino, en su caso porque tenía licencia de restaurante y actuaba como pub.

También otros dos locales de copas de la calle Charino próximos a Patrimonio tienen orden de cierre.

El sector ha realizado críticas en los últimos meses a la politica municipal, que impide la apertura de nuevos locales y limita las reformas en los actuales. Al respecto, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, respondió este lunes que "los locales que cierran es porque no están cumpliendo la normativa, no por capricho del Concello".

El alcalde recordó que hace años, por unanimidad, "en el Concello se decidió que había que reducir los locales de ocio porque había un exceso y había quejas y estaba el centro historico convirtiéndose en un espacio nocturno". Por eso se pararon las nuevas licencias, pero no eso no impide que los actuales puedan seguir actuando siempre y cuando se adapten a la normativa.

"Estamos preocupados por la seguridad", insiste Lores, que también indica que reciben muchas denuncias vecinales y los técnicos municipales tienen la obligación de comprobar ese tipo de cuestiones.

Así, "si hay denuncias hay que estudiar esas denuncias y hacer inspecciones y si no se corrigen, o no se pueden hacer, se cierran los locales". Además, asegura que cuando se cierra un local es porque no se corrigen las deficiencias, "porque no es posible corregirlas o porque no le da la gana de corregirlas".

Niega el alcalde que el Concello no autorice reformas, siempre y cuando se adapten al Peprica. "Si la obra que hay que hacer es legal y encaja dentro de la normativa, nosotros no tenemos inconveniente ninguno".

Lores insiste en que la intención municipal es "resolver los problemas", pero "lo que no podemos es saltar la normativa actual, que obviamente cada vez es más restrictiva".

Además, defiende que el Peprica es un buen plan y que sigue la idea de que "la zona monumental sea una zona viva, que viva gente en ella, que no sea un museo para los turistas o para un tipo de actividad restrictiva de un horario determinado".

También niega que tengan una cruzada contra el ocio nocturno. "Nosotros no queremos que desaparezca ninguna actividad que genera actividad económica en la ciudad", indica y asegura que siempre "se estudian todas las posibilidades de mantener todas las actividades, hasta la extenuación, por parte de los ténicos y de los responsables políticos", de nodo que cuando se produce un cierre "es porque no hay alternativa ninguna".