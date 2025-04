Luis López presenta el libro 'Xuventude en Palabras', que avala el talento y sensibilidad de la juventud

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, presentó este jueves en el Salón de Plenos del Pazo provincial el libro editado por el organismo provincial que recopila las obras de todos los ganadores de los Premios Provinciais á Xuventude en la categoría de narrativa y poesía desde el año 2017, cuando se celebró el primer certamen, hasta el año 2024.

Acompañado por el diputado de Cultura, Jorge Cubela, el mandatario provincial reafirmó "o compromiso da Deputación coa xuventude da provincia", que cuenta con un "servicio propio" dotado con un presupuesto de casi 1,3 millones de euros para poner en marcha iniciativas como estos premios, "medidas pioneras" como el Plan Estratégico de Juventud o "eventos novedosos" para promover las letras en la provincia como el festival Pontevedra Literaria.

"Este libro énchenos de razóns, danos aínda máis folgos e nos carga de enerxía para seguir avanzando nunha liña innovadora e pioneira que puxemos en marcha tan pronto como tomamos posesión do goberno da Deputación: a creación dun servizo propio de Xuventude. Porque investir no futuro, nos mozos e mozas da provincia, dá grandes resultados mesmo no presente", afirmó el presidente antes de entregar un ejemplar de este libro titulado "Xuventude en Palabras" a los autores que asistieron a la presentación de esta obra.

Un libro integrado por los 42 trabajos de narrativa y poesía que acabaron en los tres primeros puestos de las ocho convocatorias celebradas entre 2017 y 2024 y que son obra de 27 jóvenes de la provincia.

El acto comenzó con la bienvenida a cargo del diputado de Cultura y Juventud, Jorge Cubela, quien reconoció que en la Deputación"sentímonos moi orgullosos de poder presentar este libro pero, sobre todo, de poder presumir de contar nesta provincia de Pontevedra con mozas e mozos coma vós, con tantísimo talento. Voces modernas, innovadoras e mesmo transgresoras que plasmades coas vosas palabras as inquedanzas dunha xeración enteira".

A continuación, subieron al escenario cinco de los ganadores de este certamen —Pedro Rodríguez Villar, María Teresa Pereiro Pereiro, Brais Suárez González, Eva Pena Fandiño e Fabio Rivas Pardo—para participar en un coloquio sobre literatura, juventud y el apoyo de las administraciones.

Una representación del talento de los autores de este libro al que también se refirió el presidente provincial, que firma el prólogo de la publicación. "Quen non sentiría emoción por compartir publicación cos 27 escritores —que aínda sendo emerxentes xa acumulan recoñecementos— de poesía e narrativa que dan forma a este pioneiro libro", reconoció.

El acto concluyó con el discurso del presidente Luis López, quien reiteró el compromiso de la Deputación con la juventud de la provincia repasando los programas más destacados puestos en marcha por el gobierno en este ámbito.

Se refirió el dirigente a las subvención del +Xuventude, que repartieron 80.000 euros para hacer realidad proyectos impulsados por jóvenes de la provincia, a las becas para la realización de prácticas laborales en países de la Unión Europea, al programa "O teu Espazo Xuvenil", para acondicionar espacios para la juventud en los concellos, a la organización de la primera edición del festival Pontevedra Literaria o a la colaboración de la juventud para redactar el primer Plan Estratéxico de Xuventude da provincia.

En este punto, recordó el dirigente provincial que el plazo para presentar trabajos a la novena edición de los Premios Provinciais á Xuventude permanecerá abierto hasta el próximo mes de mayo. Se trata de un certamen que cada año suma más participantes y que en este 2025 repartirá un total de 36.000 euros entre los ganadores de doce categorías.

"Un altofalante para seguir demostrando que a xuventude ten moito que dicir e moito que aportar para a construción da provincia de mañá, pero tamén na de hoxe", cerró el presidente Luis López un acto que remató con la entrega de ejemplares y una fotografía conjunta para el recuerdo de la primera publicación de las obras de narrativa y poesía ganadores de los Premios Provinciais á Xuventude.