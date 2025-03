María Escario, en 'As mulleres que opinan': "No hay deporte femenino. Llamarlo así ya es una forma de discriminar"

Tras 43 años, como ella mismo dice, "al pie del cañón", a María Escario le llegó el momento de jubilarse. "Estoy divinamente. Se vive muy bien sin trabajar", afirmó la veterana periodista de RTVE, que clausuró este sábado la octava edición de 'As mulleres que opinan son perigosas'.

"La vida me ha perdonado un par de sustos y ahora tengo claro que ha llegado mi momento, el de las cosas cotidianas, el de vivir despacio y el de valorar las pequeñas cosas", ha explicado Escario, que fue entrevistada por la codirectora del foro, Susana Pedreira.

Durante su intervención, la periodista madrileña ha hecho un repaso a sus más de cuatro décadas en la televisión pública que, para ella, "siempre ha ido un poco por delante" a la hora de darle a las mujeres el lugar que les corresponde en la profesión.

Aunque, como ha reconocido, los inicios tampoco fueron fáciles. Aunque ya tenía como referente a mujeres como Olga Viza o Mercedes Milá, en su primer día de trabajo, en 1985, su jefe le dijo "dedícate a deportes de mujeres". El fútbol, el tenis o el baloncesto "eran cosas de hombres".

Pero ella, a pesar de su juventud, no se quedó callada. "Le dije que me estaba discriminando. Le eché ovarios porque tenía 25 años y me podía haber puesto de patitas en la calle", ha recordado una mujer que fue decisiva para el deporte femenino dejase de estar "tan desatendido".

Intervención de María Escario, no foro 'As mulleres que opinan son perigosas'Cristina Saiz

Lo que muchos no saben es que, en 1990, estuvo a punto de presentar el Telediario 2, el informativo más importante de TVE, pero dos años después iban a ser los Juegos Olímpicos de Barcelona "y yo quería vivirlo y contarlo porque no se me ocurre algo más bonito para un periodista deportivo que contar unos juegos en tu país", así que rechazó la oferta.

Lo hizo además porque, ya en aquel entonces, "tomé la decisión de envejecer contando el deporte delante de una cámara porque no veía a mujeres maduras haciéndolo".

Esa determinación y esa profesionalidad la convirtieron en todo un referente, especialmente entre muchas mujeres que quisieron seguir sus pasos, algo que de lo que no fue consciente hasta que "te haces mayor y te cruzas con alguien que te dice que estudió periodismo por ti".

"Si te lo crees demasiado igual no levantas los pies del suelo y eso no es bueno, pero sí te da un sentido de responsabilidad", ha reflexionado María Escario, que ha reconocido que aunque le han llamado la atención por ser demasiado combativa "eso no me ha penalizado, al contrario".

Además, Escario ha destacado la figura de mujeres que tuvieron "mucho poder" en los informativos de TVE como Concha García Campoy, Ángeles Caso o una Pilar Miró que, para ella, firmó en los años 80 "la televisión más transgresora que yo he conocido".

A la directora "la masacraron vilmente por machismo y por cuatro vestiditos", ha lamentado la periodista, añadiendo que "fue tremendo cómo fueron a por ella Alfonso Guerra y alguno más".

A nivel personal, durante su charla en Pontevedra, ha reconocido que la manifestación feminista de 2018 "fue un punto de inflexión brutal". Ella, como miles de mujeres, salió a la calle ese día.

"Lloré muchísimo de emoción al ver a tres generaciones de mujeres salir a la calle todas con el mismo compromiso y sin bandera más que una, la morada para defender a la mujer", ha recordado María Escario, que ha cargado contra los que siguen hablando de deporte femenino.

Ha insistido en que "no hay deporte femenino" y ha defendido que llamarlo así "ya es una forma de discriminar", por lo que ha abogado porque el periodismo deportivo "utilice el lenguaje adecuado" y hable de mujeres en el deporte o de las deportistas.