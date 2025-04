Un mural en el Marcos da Portela escenificará la diversidad cultural en el Día del Pueblo Gitano

Anabel Gulías, concejala de Benestar Social en Pontevedra, destacó que en este 2025 se cumplen dos décadas del programa municipal de seguimento escolar y compensación educativa externa para la comunidad gitana, una iniciativa pionera en Galicia que nació para reducir el absentismo y mejorar el éxito académico del alumnado gitano.

Por estas "aulas de refuerzo educativo" pasaron más de 500 niños y niñas desde su creación.

"Pontevedra é plural, integradora e pioneira na aposta polo desenvolvemento de políticas públicas a prol da equidade social", subrayó Gulías durante la presentación de los actos con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, en la que estuvo acompañada por Begoña Núñez, coordinadora de la Fundación Secretariado Xitano (FSX), y la mediadora intercultural Rebeca Flórez.

PROGRAMA

El martes 8 de abril, a las 11:30 horas, se realizará un acto institucional en la Casa da Luz, donde se desplegará la bandera gitana en el balcón del edificio.

La bandera, compuesta por los colores azul y verde (que representan el cielo y el campo) y con una rueda de carro roja (símbolo de la tradición itinerante del pueblo romaní), ondeará en la fachada durante toda la jornada.

En este mismo acto se procederá a la lectura del manifiesto elaborado por la Fundación Secretariado Xitano, que será difundido en toda Galicia y en el resto del Estado.

Por la tarde, el Centro de Educación Primaria Marcos da Portela, situado en el barrio de Monte Porreiro, se convertirá en el escenario principal de la celebración.

Entre las 16:30 y las 18:00 horas, se desarrollará un acto lúdico-formativo en el que el alumnado tendrá la oportunidad de profundizar en la historia y cultura gitana. Una de las características más destacables de esta actividad es que serán ex-alumnas de etnia gitana las encargadas de compartir la realidad y las tradiciones de su comunidad, sirviendo así de referentes positivos para los más jóvenes.

Como colofón a esta jornada, se inaugurará un mural creado por los escolares del centro educativo, una obra artística que refleja la diversidad cultural y pretende ser un símbolo permanente de convivencia y respeto mutuo.

El programa municipal de refuerzo educativo va más allá de las clases de apoyo que se imparten en el Centro Cultural de Monte Porreiro y en la Casa Azul, donde actualmente se atiende a medio centenar de escolares.

Incluye colaboración con los servicios sociales municipales para combatir el absentismo, contacto periódico con los centros educativos, mediación familiar e información a las familias sobre el funcionamiento del sistema educativo, sus derechos y obligaciones.

Además, se realizan talleres de ocio interculturales con dinámicas y juegos que abordan contenidos transversales como educación medioambiental, hábitos saludables y valores. Estas actividades se complementan con visitas culturales, fiestas y celebraciones de fechas señaladas como el propio 8 de abril.

Desde 2014, el Concello de Pontevedra también colabora con el Programa Promociona de la FSX, que busca que cada vez más jóvenes gitanos completen la Educación Secundaria Obligatoria y continúen su formación, incrementando así sus posibilidades de promoción social y acceso al empleo.

Begoña Núñez, de la FSX, destacó que este 8 de abril es una "doble celebración", pues se cumplen 600 años de la llegada de los gitanos a la Península Ibérica. "Ningún niño o niña debería ser discriminado por ser gitano", reivindicó, mientras que la mediadora Rebeca Flórez reclamó: "Conóceme antes de juzgarme".

Además del programa educativo, en Pontevedra la FSX desarrolla otras líneas de trabajo como el Programa de Emprego Acceder, el Programa de Inclusión Residencial, el Programa de Educación Dixital CODIGI-RED.ES y el Programa de Promoción da Saúde.

ACTOS EN VILAGARCÍA

En Vilagarcía de Arousa, el alcalde Alberto Varela se mostró "orgulloso del pueblo gitano" durante la presentación de las actividades, que se desarrollarán el 8 de abril en la Praza de Galicia a partir de las 17:30 horas. "Los vilagarcianos estamos muy orgullosos de su cultura, los respetamos y los apoyamos", afirmó.

La concelleira de Servizos Sociais, Tania García, explicó que el Concello trabaja "todo el año para visibilizar la cultura y el pueblo gitano", recordando que en 2019 pusieron en marcha un proyecto de inclusión social que trabaja con treinta unidades familiares de esta etnia.

Gracias a estas iniciativas, varios jóvenes lograron terminar la ESO o algún ciclo medio, indican desde el gobierno local.

Los actos en Vilagarcía incluirán la lectura de un manifiesto, un teatro inmersivo titulado 'Escoitamos pero non xulgamos', actuaciones musicales y de baile, y terminarán con un pasacalles hasta el río do Con para realizar la tradicional 'Cerimonia do Río' con ofrenda floral.