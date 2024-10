Ni la lluvia puede con las ganas de marisco

La lluvia que cayó persistente durante toda la mañana y el mediodía de este domingo no fue obstáculo para que la carpa de la Festa do Marisco de O Grove se llenase. Este primer domingo del evento suele ser uno de los días grandes y el mal tiempo no impidió que repitiese éxito este 2024.

Este primer fin de semana de la fiesta ha estado pasado por agua, pero, pese a todo, los más devotos del evento no se quedaron en casa y dejaron las habituales imágenes de colas delante de lo stands de sus productos favoritos.

Este domingo, el arroz de mariscos, los mejillones y la empanada fueron los platos estrella durante el mediodía y las mesas preparadas por la organización para la degustación se llenaron aunque en el exterior no paraba de caer agua.

Entre los clientes, se escuchaba a muchos vecinos de la zona y de otras partes de Galicia, pero también personas llegadas desde otras zonas de España, como Andalucía. También llegaron muchos visitantes en caravanas.

Además de la carpa para la degustación, durante este fin de semana también estuvo abierta la Feria de Oportunidades de Grovestock, situada en la zona comercial de la plaza de O Corgo.

Durante la jornada de este domingo, la programación incluyó la XXIII Carrera Festa do Marisco, que juntó a más de 300 participantes, y el Encuentro Internacional de Scooter Clásicas

No faltó la música, con una actuación de baile tradicional Asociación Cantodorxo y las Pandereteiras de Cantodorxo.

Continuando con la programación musical, a las 22.00 horas, en la carpa de conciertos actuarán Cinco en Zocas y Guadi Galego.

La programación de la Festa do Marisco continúa hasta el próximo domingo 13 de octubre. Puedes consultar aquí el cartel musical.