La senadora del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Carme da Silva, ha llevado a la Cámara Alta la propuesta de convertir el faro de la Illa de Ons en un museo.

Da Silva eleva al Gobierno esta petición que parte de la Asociación Ecologista Anduxía, la Asociación de amigos de las embarcaciones tradicionales Os Galos y la Asociación micológica naturalista Liboreiro, y que ha sido también apoyada por el Concello de Bueu.

El objetivo, aseguran, es evitar que se termine destinando a un uso hotelero, como ha sucedido en equipamientos similares.

"A experiencia dinos que cada vez se automatiza un faro, comeza o seu declive e o descoido do inmóbel ou termina en usos privados de hostalaría ou usos hoteleiros que desnaturalizan a súa esencia e non contribúen á posta en valor do patrimonio", afirma la senadora nacionalista.

El BNG ha registrado en la Cámara iniciativas para lograr que la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra proceda a la desafección del faro, paso indispensable para convertirlo en un museo "que conte o legado histórico, cultural e patrimonial da zona".

Defiende además Carme da Silva que la opción de convertir el Faro de Ons en un museo completaría la visita a la isla desde punto de vista cultural, histórico y patrimonial, al tratarse de un enclave que recibe cada año más de 130.000 visitantes.

El edificio en sí ya se considera parte de la historia farera al conservar muchos elementos originales de su inauguración en 1926, y cuenta también con una sala museo con material de importancia náutica e histórica.

Además dadas las dimensiones sería posible habilitar zonas donde exponer contenidos "sobre a historia marítima da zona, sobre os naufraxios ou sobre o labor dos fareiros nas illas".