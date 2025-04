Poio Mostra, una feria multisectorial "imprescindible para encher de vida e xerar riqueza no noso concello"

Más de 30 comercios de la comarca participan, desde este viernes 4 de abril, en la segunda edición de Poio Mostra.

La feria multisectorial y de vehículos de ocasiónabrió sus puertas en A Reiboa, organizada por la asociación empresarial EnPoio con la colaboración del Concello.

Hasta el domingo día 6, los que hasta allí se acerquen encontrarán productos de moda, alimentación, decoración, complementos, jardinería y hasta vehículos.

Una iniciativa que "simboliza o esforzo conxunto, é unha oportunidade para facer visible todo o seu traballo, para dar a coñecer aos nosos veciños todo o que poden atopar no noso municipio, no pequeno comercio, sen necesidade de desprazarse para facer as súas compras", afirmó el alcalde, Ángel Moldes.

Ha sido en una inauguración a la que también asistió el director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta de Galicia, Gabriel Alén, y la presidenta de EnPoio, Loli Otero.

Moldes insistió en el "apoio decidido" del Concello de Poio al comercio, a los autónomos y a los emprendedores, como un acto "imprescindible para encher de vida e xerar riqueza, benestar e emprego o noso concello".

Segunda edición de la feria Poio MostraConcello de Poio

Entre las novedades de la segunda edición de la feria, los tres días contará con pulpeiro, además de premios a través de un 'rasca y gana'.

Además a las 19.00 horas del sábado está previsto un desfile de moda infantil y adulto en el interior de la carpa.

La entrada a Poio Mostra es gratuita.

Todo con un horario el sábado de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.