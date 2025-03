La Policía Nacional alerta: si te ofrecen trabajo por mensajes o redes sociales, puede ser una ciberestafa

La Policía Nacional lanza una alerta para avisar a todos los ciudadanos y ciudadanas de que extremen la precaución en caso de que les lleguen ofertas de trabajo a través de la aplicaciones de mensajería instantánea y redes sociales.

Se puede tratar de una ciberestafa en una modalidad por la que se han recibido "numerosas" denuncias en Galicia.

Como ejemplo, citan varias estafas detectadas en la Comisaría Provincial de Ourense en las que hacían creer a la víctimas que habían sido elegidas para participar en un proceso de selección de personal de una conocida empresa del sector de la moda deportiva.

En este caso, los estafadores contactaban con la víctima mediante una conocida aplicación de mensajería instantánea.

El supuesto responsable del área de Recursos Humanos de esta empresa solicitaba el envío de curriculum actualizado, a la vez que instaba al pago de distintos importes, con diferentes conceptos, como la realización de un test psicotécnico.

La mayor parte de las víctimas eran usuarios de una conocida plataforma online para la búsqueda de empleo, de la que posiblemente los estafadores obtienen información de personas en búsqueda activa de empleo.

El modus operandi suele ser siempre similar. Los ciberestafadores informan mediante llamadas con alocuciones grabadas o directamente por aplicaciones de mensajería instantánea de la selección de esa persona para un puesto de trabajo. Con posterioridad, informarán de la necesidad de realizar algún pago por diferentes conceptos para continuar con esa contratación, y ahí está la estafa.

Desde la Policía Nacional recuerdan que no es normal que una empresa contrate exclusivamente online o por teléfono a una persona, ya que, habitualmente, se produce una entrevista previa de carácter presencial.

También avisa de que deben activarse todas las alertas cuando nos soliciten el pago de dinero por adelantado, o que les aportemos nuestros datos personales online, especialmente cuando se soliciten los datos bancarios.

Como consejo general, la Policía Nacional recomienda no contestar nunca a correos electrónicos o mensajes instantáneos cuya procedencia desconocemos, no abrir archivos adjuntos desconocidos y no picar en enlaces desconocidos, ya que nos pueden llevar a la página web fraudulenta.