Pontevedra, "al lado de Fadoua y de su familia para exigir justicia y dignidad"

Pontevedra Natalia Puga

Unión política en Pontevedra para condenar el crimen machista de Moaña, que deja dos víctimas, una asesinada de 41 años y un huérfano de 13. Representantes de BNG, PP y PSOE insistieron en que desde el Concello "continuamos a reclamar medidas efectivas y reales que atajen la violencia machista y sus consecuencias"