Promueven la construcción de 115 viviendas en tres nuevas parcelas edificables entre la avenida de Vigo y la calle de la Estación

El concejal de Urbanismo, Alberto Oubiña informó este martes de la aprobación de una nueva parcelación de terrenos ubicados entre la avenida de Vigo y calle de la Estación que permitirá la construcción de unas 115 nuevas viviendas en la ciudad.

Se trata de una parcela de 2.937 metros cuadrados situada entre la avenida de Vigo y la rotonda de la calle de la Estación.

Parcela junto al anticuario de Los Juncales en la Rúa de la Estación Pontevedra Viva

Esta parcelación aprobada por la Xunta de Goberno permitirá dividir el terreno en cinco parcelas, de las cuales, en este momento, son edificables tres con la posibilidad de construir: bajo más cinco plantas más planta bajo-cubierta.

En esta distribución también se podrán abrir tres nuevos viales -uno de ellos de preferencia peatonal- con una superficie total de 925 metros cuadrados.

Terrenos en los que se proyecta edificar en la calle de la Estación Pontevedra Viva

Alberto Oubiña explicó que se trata "de una muy buena noticia porque era un asunto que llevaba muchos años danto vueltas" y permitirá ofertar más terreno edificable en la ciudad.

Alberto Oubiña, concejal de urbanismo Pontevedra Viva

El concejal también informó de una licencia solicitada por Mercadona para trasladar el espacio de carga y descarga situado en la calle Santiña a la calle Valentín Paz Andrade, dado que Santiña pierde el carácter de circulación convencional con la reforma que está haciendo el Concello.

La obra consistirá en eliminar un paso de cebra en la mitad de la calle y completar las aceras, además de pintar la señalización horizontal.

El coste de la obra será asumido por Mercadona por 14.670,66 euros.

Alfolí entre la avenida de Uruguay y la calle Galera PontevedraViva

Finalmente, Alberto Oubiña informó de la situación urbanística actual del alfolí de la calle Galera, en el que se hicieron recientemente obras de emergencia a instancias del Concello porque los últimos temporales tiraron escombros a calle causando cierto peligro en la vía pública.

El Concello está a la espera de una contestación de Patrimonio de la Xunta para conocer si los restos del viejo alfolí tienen que protegerse o no, dado que no están catalogados, y sobre él existe una solicitud de la Sareb para construir un edificio junto al taller colindante, para lo cual también se solicitó una licencia de derribo, aun no concedida a la espera de la resolución de la Xunta.