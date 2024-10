"Salto de calidade" para el Auditorio Municipal de Caldas con su mayor modernización en años

Acoger obras y formatos teatrales de mayor envergadura es el objetivo que se ha planteado el Concello de Caldas de Reis, que anuncia la que entienden como mayor modernización en 30 años de su Auditorio Municipal.

Con esta intervención confía el teniente de alcalde y responsable de Cultura, Manuel Fariña, se podrá dar un "salto de calidade" en la programación cultural de la villa.

Se plantea para conseguirlo una modernización en dos fases: la primera para mejorar la platea y la segunda para mejorar el espacio escénico.

En lo que respecta al patio de butacas se retapizarán los asientos, mientras que con el escenario está previsto dotarlo de un mayor fondo, adaptando las dimensiones para permitir un mayor elenco y también más atrezzo.

También se prevé una mejora en la iluminación y equipos de sonido, y se reubicarán los controles en la entrada del auditorio, además de acometer una pequeña reforma en el cuasdro eléctrico situado debajo del escenario para la protección de los nuevos circuitos de iluminación y sonido.

"Para desenvolver unha política cultural en maiúsculas como vimos facendo nestes meses non só se trata de programar, senón que temos que coidar as nosas instalacións, e ao auditorio facíalle falta unha intervención, actualizando o equipamento, mellorando o mobiliario, os sistemas de iluminación e son e os elementos do escenario", ha explicado Manuel Fariña.

El presupuesto de estos trabajos alcanza una inversión cercana a los 50.000 euros, que será costeada con los remanentes de crédito municipales.

La licitación de las obras se prevé inminente, asegura el Concello, por lo que se espera que la renovación pueda iniciarse antes de final de año con un plazo de ejecución de mes y medio.