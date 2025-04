Así eran las fiestas que motivaron los cambios en los aparcamientos de servicios en el entorno del mercado

Pontevedra Natalia Puga

VÍDEO.- Durante las madrugadas de los fines de semana, era habitual que hubiese vehículos ahí estacionados que, terminado el horario de apertura de los locales de ocio, trasladaban para ahí la fiesta