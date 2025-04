Así se vivía en Pontevedra el cero absoluto

La preocupación este lunes 28 con motivo del apagón generalizado se registraba en los primeros minutos en los puntos principales de transporte.

La estación de trenes presentaba una imagen de incertidumbre, las personas se sentaban en el suelo o aguardaban de pie, en tensión, alguna novedad en relación con alternativas para su transporte.

Una responsable de ADIF comentaba a PontevedraViva que a las 13.00 horas no había ya movimiento ferroviario. Uno de los trenes, procedente de Vigo, se encontraba parado en Redondela, mientras que el procedente de A Coruña también se encontraba paralizado en mitad del trayecto.

Minutos más tarde llegaban dos agentes de la Policía Nacional para conocer de primera mano en qué situación se encontraba la estación y el tráfico ferroviario.

Uno de los agentes atendía a un joven que lideraba a un grupo de Donosti que había venido de turismo. El joven mostraba su preocupación ya que no tenían dinero en papel y, por tanto, no sabían cómo podrían hacer para comer. El agente indicó que se trataba de una situación de "emergencia" y esto es una cuestión de "humanidad". "Entiendo que ningún supermercado va a negaros comida si lo solicitáis, si van a tener que tirar muchos productos si esta situación se mantiene en el tiempo", tranquilizaba el agente.

Debido a la demanda de muchas personas preocupadas por el escenario, el agente señalaba que no podía dar explicaciones sobre lo que estaba pasando. "A todos nos ha cogido por sorpresa", comentaba. "Yo ya me he tenido que cambiar de camisa tres veces esta mañana porque no paramos de ir de un punto a otro para atender todas las demandas ciudadanas", indicaba ante la petición de datos sobre el apagón por parte de las personas que se encontraban en la estación.

Personas esperando una solución en la estación de trenesPontevedraViva

Como consecuencia de la falta de actividad ferroviaria, muchos viajeros decidieron trasladarse hasta la estación de autobuses, allí se agolpaban más de setenta personas en el andén esperando la llegada de un autobús. El responsable de Monbus, Javier Lorenzo, en la estación indicaba que no se había suspendido ningún viaje y que su objetivo era reforzar el transporte. "Queremos llevar a todas las personas a sus casas", manifestaba, preocupado ante la incidencia. "Primero daremos acceso a las personas con emergencias. Hay una doctora de Urgencias que tiene que desplazarse a Vigo para trabajar y tendrá que ser de las primeras en subir al autobús", apuntaba.

Ante la caída del sistema informático, en la taquilla se indicaba que el pago del viaje debía hacerse en el autobús, pero en los autobuses tampoco funcionaba el sistema de lectura de dispositivos TPV. Una viajera decía: "yo no llevo dinero encima, me dijeron que con el móvil podía pagar en todos los sitios y mira tú…".

Desde Monbus señalaban que la intención era permitir la entrada a todas las personas que lo precisasen aunque no pudieran pagar. Explicaban también que estaban intentando contactar con varios conductores para incrementar la flota que pudiera atender la demanda de viajeros con destino Vigo y A Coruña. De esta forma, un autobús de transporte escolar se llenó inmediatamente para viajar a Vigo por carretera.

Personas intentando acceder al autobúsPontevedraViva

Entre los viajeros no paraba la preocupación sobre la falta de comunicación con familiares debido a la caída del sistema telefónico y de internet y la pregunta flotaba en todos los grupos que se iban formando a la espera del autobús que los llevara a su destino: pero ¿qué está pasando?

En el centro de salud de A Parda, la situación era de calma durante las primeras horas de la tarde. Dos trabajadoras de administración señalaban que los pacientes habían sido muy comprensibles y ya habían decidido no acudir a las consultas: "solo una pareja que acudió al PAC y una consulta en pediatría", explicaban. "Es lógico, son conscientes de que mucho no podemos hacer", argumentaban al no existir acceso a la historia clínica ni al sistema de gestión informático.

En esta situación, los centros de salud no pueden emitir receta electrónica y solo, en caso de urgencia, ofrecen recetas en papel para acudir a por un medicamento en la farmacia.

Centro de salud de A Parda en la tarde del apagónPontevedraViva

También el centro de salud Virxe Peregrina mantenía la actividad bajo mínimos. Según indicaba el personal durante la jornada se atendieron aquellos casos en los que no era necesario consultar el historial clínico.

En la gasolinera de la avenida de Lugo, numerosos vehículos intentaban repostar. Los empleados informaban a los conductores que no era posible. "Por culpa del corte eléctrico, no funciona el surtidor y no podemos atender. Esperemos que se resuelva pronto", exponían.

Turismos buscando una gasolinera para repostarPontevedraViva

Algunos de los supermercados de la ciudad funcionaban utilizando un generador propio. Los clientes hablaban en la entrada: hay que coger pilas, velas y latas. También los establecimientos de bazar se encontraron con una numerosa presencia de clientes que, principalmente, requerían ese tipo de productos: linternas y pilas para hacer frente a la llegada de la noche.

Los cajeros automáticos se encontraban inactivos y las entidades financieras también cerraron sus puertas en su horario habitual, evitando la opción de que las personas interesadas pudieran retirar dinero en efectivo.

Numerosos portales se encontraban con las puertas abiertas y una cuña que impedía el cierre, al igual que los garajes de apertura mecánica también se encontraban abiertos para permitir la entrada y salida de vehículos a lo largo de la jornada.

En la rúa Marquesa, un grupo de personas se reunían alrededor de una radio para escuchar música y los diferentes parques infantiles de la ciudad contaban con muchísima actividad aprovechando la jornada de calor intenso.