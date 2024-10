El colegio de Don Enrique y la Guardia Civil

Vivía en Fragoso con mi abuelo. Era mi amigo y siempre estaba en mi defensa. Se reía de mis aventuras, ya con el gamberro de Chacho (el perro guardián), ya con el potranco. ¡Era amigo mío, porque le regalaba higos secos! Ese era de armas tomar, y las culpas……, "todas para mí".

Cumplí seis años. Tuve que volver a la ciudad para cursar estudios, regulados en la Ley del 17 de julio de 1945: era obligatoria de los seis años hasta los 12. ¡Menuda faena me hizo esa ley! Pero todo hecho tiene su parte positiva.

La escuela de Don Enrique estaba en un bajo, muy cercano al Asilo y tenía al Cuartel de la Guardia Civil como protectora. El maestro era de gran experiencia y no era fanático de la falange. Nos tenía por filas según las edades y conocimientos. Muchos de estos niños eran hijos de nuestros amigos "La Guardia Civil". Logró que todos nos uniésemos en amistad y respetarnos mutuamente.

Tuve suerte que mi abuelo me enseñó a leer, escribir, sumar, restar y otras muchas cosas. Él estudio en Santiago la disciplina de "Maestro Cantero". Don Enrique me colocó en la tercera fila. ¡Estupendo!

Estaba rodeado de niños que vivían en el cuartel y nos hicimos muy amiguetes.

Antigua Comandancia de la Guarda Civil en Pontevedra PontevedraViva

Llegaba la Fiesta del Pilar. Nos invitaban a sus festejos. Mucho disfruté en ese añorado cuartel. Nos organizaban juegos, títeres, nos invitaban a comer. A mí me llamaba la atención aquellos caballos grandotes, me acerqué a ellos, les di higos secos y me aceptaron como uno de los suyos.

¡Todos, con entusiasmo, gritábamos: "VIVA LA GUARDIA CIVIL"!

El profe nos narró que desde "La Pilarica", sita en Zaragoza, unas luces y vientos favorables condujeron a Colón a las islas caribeñas. Los españoles se hicieron amigos de los habitantes. Se casaron con jóvenes y crearon grandes pueblos hermanos. En este día se Celebra la Fiesta de la Hispanidad.

Con estas palabras de mi profe, entendí por qué muchos gallegos y de otros pueblos de España, se establecían en América. Como mi padrino Benito Vaamonde; no lo conocí, pero me enviaba regalos en Pascua y en Reyes. Se murió cuando yo tenía 9 años (1956).

Han pasado 71 años. Fuimos los sufridores de dos guerras. Nuestra imaginación infantil y la bonanza de mis amiguetes lograron que olvidásemos las tragedias, las muertes injustas de antaño.

¡Ya mocitos, deseábamos la democracia! Se logró gracias al rey emérito Don Juan Carlos y con la Constitución del 1978. Se inició una vida de convivencia, respetando las ideologías diversas. Un gran hermanamiento con nuestros pueblos hermanos de América, celebrándose la Fiesta de la Hispanidad.

Desde hace unos años, abren la caja de Pandora y se produce un caos en nuestros entornos, dividiendo a los pueblos que juntos formamos nuestra nación: España. También surgen, entre algunos pueblos americanos, una censura contra los colonizadores españoles en esa agradable "La Otra Tierra". No tienen base histórica para plantear, defender lo que postulan. Los españoles no aniquilaron ninguna etnia; se mezclaron con ellos y sus hijos hicieron grandes a muchas naciones. ¿Por qué tanto odio hacia España?

El 28 de marzo de 1844 se crea un cuerpo especial para solventar actos de vandalaje, asesinatos, robos y reyertas. Fue fundado por Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, con la denominación de Guardias Civiles.

Hoy, algunos pueblos quieren que se vayan de sus territorios y lo están consiguiendo gracias a la conveniencia de unos señores.

Dejo esta temática y vuelvo con añoranza a mi infancia. ¡Cómo desfilaba la Guardia Civil, acompañado de otros ejércitos! Todos, niños, gritábamos: ¡VIVA LA GUARDIA CIVIL! ¡VIVA LA PILARICA, PATRONA DE LA HISPANIDAD!

Pedro de Lorenzo y Macías.



NOTA: Felicidades a Pilar, Guardia Civil, a todos los aragones.