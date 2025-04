Ábrete de Orellas 08 abril 2025

Este programa corresponde a la versión radiofónica de Ábrete de orellas.com dirigida por Pepe Cunha.

Una selección musical ecléctica inspirada na agenda de conciertos en Galicia y en las novedades discográficas.

Este martes la componen: Baldo Martínez Sexteto “Danza imaginaria” - Moel “Formigas” - Pablo Leira “Xoubas”

Fillas de Cassandra feat. Caamaño e Ameixeiras “Arderse” - Gala i ovidio “Sí quiero” - Sofía Espiñeira “Unha tripulación” - El Nido feat. Rodrigo Cuevas “Tucucu” - Grampoder “Ata o infinito”

Ruxe Ruxe “Esta vez” - Carlos Vudú y El Clan Jukebox “Porque te vas” - Parquesvr “Los managers” - Pata Negra “Los managers” - The Loved Ones “Pretty Baby” - Lontras “Peixe no millo”