Esta vez Alberto Pazo regresa con otro capítulo de 'Paisajes progresivos' a Italia. "Nos sumergimos de nuevo en el océano de creatividad de Italia, con más ejemplos de lo que se hace, y muy bien, en los últimos años. Desde sonidos eclécticos y complejos al jazz rock fusion, de las referencias a la música clásica a los sonidos pastorales y melódicos hasta tradición y modernidad. Espero que lo disfrutéis".

Selecciona a Macroscream, integrada por Alessandro Patierno , Davide Cirone , Marco Pallotti , Tonino Politanò , Gianpaolo Saracino y Luca Marconi. "Cada uno desconocido para el mundo de los demás, pero con elementos capaces de producir un solo compuesto. (Macroscream)".

D.F.A (no confundir con las mismas siglas de bandas de otros géneros y nacionalidades). Esta la integran Alberto DeGrandis (batería/voz), Luca Baldassari (bajo), Alberto Bonomi (teclados/voz), Silvio Minella (guitarras) y Roberto Tommasini (teclados desde 1991).

Inner Prospekt es el proyecto en solitario de Alessandro Di Benedetti, el teclista fundador de la banda RPI Mad Crayon, compositor de Samurai of Prog y The Guildmaster.

Unreal City la integran Emanuele Tarasconi (teclados, sintetizadores y voz), Francesca Zanetta (guitarras eléctricas y acústicas), Francesco Orefice (bajo y coros) y Federico Bedostri (batería y percusión). Comenzaron en Parma en 2008 impulsada por Tarasconi y Zanetta.

Ubi Maior proceden de Milán y comenzaron su trayectoria en 2005. Completan esta edición composiciones de Cristiano Roversi, el integrante más reconocido de Moongarden, Bernardo Lanzetti que también ha liderado reconocidas bandas italianas de este género musical; Malibran, Eris Pluvia y Narrow Pass.