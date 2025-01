Después de una obligada pausa vuelve 'Rock Machine' con Txus Tankian al frente. Pero esta vez no está solo, regresa acompañado de Paula Sánchez y 'El Botas'.

Reformula igualmente el formato, pasando a ser una tertulia entre amigos en la que dibujan la escena rock y metal nacional e internacional.

Y como presentación de esta nueva temporada, traen un programa especial con los mejores discos del año 2024.

Seleccionados y votados por los oyentes del programa. En el ámbito internacional aparecen casi una veintena de bandas, entre ellos, los cinco primeros: Judast Priest 'Invicible shield', Accept 'Humanoid', Saxon Hell 'Fire and damnation', Helloween 'Live at budokan', Linkin Park 'From zero'.

Más de treinta grupos seleccionan los seguidores de 'Rock Machine' dentro de España y Latinoamérica. Los cinco primeros: In Vain 'Back to nowhere, Vhäldemar 'Sanctuary of death', Badana 'Al otro lado de las cosas, a este lado de la nada', Soziedad Alkoholika 'Confrontación', Celtian 'Secretos de amor y muerte'.

Txus, Paula y 'El Botas' también hablan de los suyos. Dos horas de rock y metal para que lo disfrutes ya.