Las cinco calles: Valle Inclán, el crucero y la rúa das Caas. Memorando Civitatem "Duo Pontes"

¡Estamos a finales de octubre y nos acompaña el cansino sol!

Amigos, hoy nos detenemos en este paraje, conocido por las cinco calles. Hay mucho que comentar. ¡Vamos, los bares no abren hasta las 12,30 horas! Habrá tiempo para saborear las tapitas con un buen caldo.

Observemos este crucero. Comentan que estaba ubicado en Estribela, marcando el límite entre Pontevedra y Marín. Este crucero barroco fue elaborado en el año 1773. Representa el arte popular de nuestra Galicia, que muestra sus creencias en la dualidad del bien y el mal. En 1962 fue trasladado de Estribela hasta este lugar.

Ante las reclamaciones de sus dueños legítimos, en 1999 le ubicaron en su lugar de origen una réplica de dicho crucero. Siguen las reclamaciones.

Vemos en la cima, a Cristo Crucificado. En la columna tallaron la Virgen María y Jesús. En su base está decorada con las figuras de Adán y Eva, observando la manzana; la serpiente, la dualidad entre el bien y el mal, les está invitando a comérselas para igualarse al Creador.

Un simbolismo bíblico que está muy actualizado: la constante lucha entre la verdad y la mentira, entre el respeto y la intolerancia. ¡No son invenciones! ¡Observad vuestro entorno!

Lo consideran uno de los cruceros más esbeltos de esta ciudad. Castelao lo comenta en su obra “As Cruces de Pedra Na Galiza”, publicada en 1950.

Este crucero es el guardián de la casa en la que vivió Valle Inclán. ¡Ved ese letrero indicativo! Nació el 28-10-1866, en Villanueva de Arosa; le bautizaron con el nombre de Ramón María Valle Peña; toma el apellido de un antepasado paterno (Francisco del Valle-Inclán, 1736-1804). Su nombre artístico fue Ramón María del Valle-Inclán. Estudia en Pontevedra (1876) el bachillerato; debía tener 10 años. Se habían establecido en esta ciudad, ya que su padre fue nombrado secretario del Gobernador Civil. Posiblemente habitaron esta casa. No debió ser buen estudiante, ya que finaliza el bachillerato a la edad 19 años (1885).

Su espíritu bohemio le llevó a viajar por distintos países; lo refleja en su obra teatral “Luces de Bohemia”. Destacó en todos los géneros literarios que tocó: novelista, poeta, dramaturgo, cuentista, ensayista y periodista.

Fue el creador del “Esperpento”: busca el lado cómico en la tragedia de su tiempo (1921). Su vestimenta es llamativa para aquella época: ropa negra, su delgadez, con barba larga. Renegaba de todo.

Siempre encontramos personas de un humor exquisito, como uno de sus vecinos. Observad en la pared su letrero: “Aquí vivió el vecino de Valle Inclán”.

¡Ah! ¿Por qué le llaman las cinco calles a este lugar? Aquí se unen varias calles. La de enfrente, Charino, antiguamente de rúa das Caas; Barón, antes Ramallosa; San Nicolás que envió al exilio la rúa de los Obispos; los dos tramos de Isabel II, donde estamos: la parte baja, la de los Mendiños; la parte alta, Acougue que finaliza en Santa María, donde se especula que estuvo la casa cuna de Colón.

José Fortes Bouzán ha dejado varios estudios sobre las posibles murallas en esta ciudad. Comentan que esta plazoleta fue amurallada en el siglo XV. Da a entender que, posiblemente, hubo una muralla que separaba a los del casco con el barrio hebreo. Se especula que, hasta entonces, el casco antiguo tenía dos puertas: La de Santa María y la del Leste que estaba situada donde finaliza la calle Charino.

Sobre estas especulaciones, encontramos este documento, suponiendo que sea verídico, asienta los estudios de José Fortes. Año: 1435:“Sabean todos que eu Marina Peres, moller que foi de Domingo Bonome, forneiro, cuja alma Deus aja, et besiño et morador da villa de Pontebedra, que soo presente et que faço por mi et por todas mias voses, non costrenguda por força nen por engãno resçebida, mas de mia livre et propia voontade et para conprir a manda do dito meu marido que foy, et para pagar çertas devedas que deviamos et esperabamos a Ynes Alvares, moller de Pero Ares d´Aldaan, seisçentos mrs. de moeda vella, contando a branqua en trees dineiros, que lle ouve de dar por lo danificamento da dita viña que dizen da Fonterosa et que dela tiinamos aforada, vendo et firmemente outorgo por jur de herdade para todo senpre a vos, Pero da Arochela, moyneiro, que sodes presente, et a bosa moller Maria Janeira et a todas bosas vozes et suas todas aquelas casas baixas que estan? na Rua dos Caas da dita villa de Pontebedra,[….]”

La calle Paio Gómez Charino se denominó Rua dos Caas; poco a poco el pueblo la conoció como ruta de os Cans. Caas significa el último extremo de la muralla. Mencionan que entonces el casco antiguo tenía dos puertas: La de Santa María y la del Leste que estaba al final de la calle Charino.

El documento del siglo XV hace referencia a dicha rúa. No podemos aseverar a qué siglo pertenece la antigua muralla, ya que esta zona fue acaparada por la ampliación de la Muralla del siglo XV. Se abre una vía a investigar. ¡Buen trabajo para el departamento de cultura y arqueólogos!

¡Ya están los inquietos los buscadores de la CUNA DE COLÓN! De haber nacido en Galicia, hay bastantes argumentos para ubicarla al Lado de Santa María:

Heredad de Colón al lado de Santa María, 1498.

Celebración en Navidad de 1492, en Fuerte Navidad en la Otra Tierra, la fiesta de la VIRGEN DE LA O, patrona de Pontevedra. Esta imagen estaba ubicada en la Iglesia de Santa María.

Su nao, construida en esta ciudad se denominó La Galega, modificando el nombre por LA NAO SANTA MARÍA, en la que viajó Cristóbal Colón.

La tradición oral: muchos antergos la ubicaron al final de esta calle, muy cerca de La Basílica de Santa María.

Que los Fonterosas tenían posesiones en esta rúa de Isabel II; se especula que Una Fonterosa fue la Madre de Colón.

¡No! Por hoy finalizamos. No comentaré nada de la invención de Portosanto, ubicado en San Salvador de Poio. Vamos a saborear el pulpo y sin discusiones sobre esta temática colombina. Hay muchas controversias.

Amigos de todos los pueblos: Seguiremos curioseando los recovecos de esta vuestra ciudad. Aún estamos en el Barrio Hebreo. ¡Salud, felicidad y fortuna!

Pedro de Lorenzo y Macías.

Fotografías: © Sofía Lorenzo Gómez.

FUENTE: Guía Acústica Turística ciudad de Pontevedra;

Registrada ® Pedro de Lorenzo y Macías