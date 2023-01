2023, ano do Seminario de Estudos Galegos

O Seminario de Estudos Galegos consegue o apoio da Sociedade Galega.

O Seminario de Estudos Galegos, foi a institución privada de investigación máis importante na historia de Galicia. Foi fundada por uns mozos (moi mozos) brillantes estudantes universitarios, durante un percorrido que fixeron pola Amahía e na que visitaron a casa de Rosalía no Castro de Ortoño o día 12 de outubro de 1923, aqueles nove mozos fundadores foron: Fermín Bouza Brey (1901-1973), Xosé Filgueira Valverde (1906-1996), Lois Tobío Fernández (1906-2003), Manuel Magariños Negreira (1904-1934), Xosé Pena Pena, Wenceslao Requejo Bouet, Francisco Romero de Lema (1903-1972), Alberto Vidán Freiría e Ramón Martínez López (1907-1989). Todos, andado o tempo, chegarían ser grandes personalidades de Galicia. Esta extraordinaria iniciativa fora concibida no parladoiro que se celebraba na casa pontevedresa de Antón Losada Diéguez (1884-1929) e ao que asistían entre outros Castelao (1886-1950), Antonio Iglesias Vilarelle (1891-1971), o mociño Xosé Filgueira Valverde. Hai que ter en conta que cando fundan o Seminario, por exemplo, Filgueira Valverde e Lois Tobío aínda non cumpriran os dezasete anos. Uns días máis tarde da excursión que motiva a fundación redáctase o día 23 de outubro de 1923 a acta fundacional na casa do catedrático de Lingua e Literatura da Universidade de Santiago de Compostela, Dr. Armando Cotarelo Valledor (1879-1950). Axiña se ve o gran potencial do Seminario e recibe o apoio de catedráticos e profesores da Universidade compostelá, como o xa citado Cotarelo Valledor e tamén, entre outros, Salvador Cabeza de León (1864-1934), catedrático da Facultade de Dereito. Precisamente, D. Armando foi o primeiro presidente da institución e don Salvador o segundo. Axiña apoian esta gran idea os integrantes da Xeración Nós, dos que é unha figura central Ramón Otero Pedrayo (1888-1976), que presidía o Seminario en 1936 (sendo o seu derradeiro presidente), ano fatídico para o noso país e no que o Seminario de Estudos Galegos foi cruelmente aniquilado, extraviándose moitos materiais, estudos e traballos do Seminario de incalculable valor, foi unha perda irreparable para Galicia.

O Seminario de Estudos Galegos tamén recibiu o apoio institucional das Deputacións, e de moitos Concellos de Galicia, así como doutras institucións e entidades tanto públicas como privadas. Xa vimos que tamén grandes personalidades da sociedade galega sumáronse como socios activos e protectores, subliñamos dúas, de grande relevancia, o Arcebispo de Santiago Mons. Manuel Lago González (1865-1925) e o ilustre matemático e astrónomo lalinense Ramón María Aller Ulloa (1878-1966).

Pescudando no arquivo municipal da miña cidade de Vilagarcía de Arousa descubrín que o meu Concello subvencionou con 100 pesetas, daqueles anos, ao Seminario, foille concedida na sesión plenaria do 4 de setembro de 1931 e está rexistrada no libro de plenos do período: 01/04/1922 - 02/12/1931, Arquivo Municipal Instalación: 26 – Expediente: 1, páxina 62, para a súa comprobación. Presidía a Corporación Municipal vilagarciá o alcalde Elpidio Villaverde Rey (1887-1962).

No texto da concesión da subvención indícase: "lamentando el que no pueda ser ésta mayor por no consentirlo la partida para subvenciones del presupuesto. Acuerda a la vez que en el próximo presupuesto se consigne partida especial para esto".

Consideramos que neste ano do centenario da súa fundación o Seminario de Estudos Galegos ten que ser obxecto de detidas investigacións e de numerosos actos e homenaxes, como sen dúbida así será. As novas xeracións e toda Galicia deben coñecer, valorar e agradecer o enorme labor desta exemplar institución, vilmente masacrada no ano 1936. O Seminario debe permanecer por sempre na nosa memoria e aprender del o valor do traballo multidisciplinar en equipo, tarefa aínda pendente nos nosos centros de estudo e de investigación, así como nos centros de traballo e empresas da nosa Galicia. Equipos de distintos perfís profesionais científicos, artísticos e culturais traballando e interactuando conxuntamente co obxectivo de soerguer Galicia, comunidade amada, que estaba no punto de mira do SEG.

