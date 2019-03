Os chuvascos intermitentes e a inestabilidade meteorolóxica marcarán o tempo desta semana

A alternancia de períodos de ceos moi anubrados con outros de nubes e claros será o factor principal que definirá o tempo desta semana. As temperaturas serán as normais para esta época, oscilando entre os 8 e os 16º, lixeiramente inferiores ás da semana anterior, e as chuvias estarán presentes todos os días, producíndose de xeito intermitente.

Para o luns, como consecuencia da fronte do domingo, espéranse chuvascos illados e ocasionais en alternancia con nubes e claros, acompañados de aire frío.

Segundo a previsión de Meteogalicia, o martes agárdase a chegada dun sistema frontal asociado a unha borrasca que pasará moi preto de Galicia e deixará ver os seus efectos especialmente na franxa atlántica. Isto provocará un aumento progresivo das nubes ao longo do día, chegando as chuvias a partir do mediodía. A borrasca irá avanzando de oeste a leste, de xeito que pola noite as precipitacións afectarán a todo o territorio autonómico, con ventos fortes soprando do sur.

O mércores continuará na liña de inestabilidade, con influencia das baixas presións e entrada de aire frío. Espéranse chuvascos puntualmente intensos, ocasionalmente acompañados de sarabia.

A partir do xoves continuará a influencia das borrascas, con ventos do suroeste que deixarán máis nubes e maior probabilidade de precipitación na franxa atlántica. As temperaturas manteranse entre valores similares ao resto da semana.