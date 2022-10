Limpeza e posta a punto dos ríos marinenses antes da chegada das choivas

A limpeza dos ríos é unha actuación medio ambiental de mantemento que o Concello de Marín adoita facer todos os anos para poder liberar o trazado do río da maleza que se acumula e permitir que o caudal discorra sen obstáculos ao longo do cauce.

O concelleiro de Medio Rural, Pablo Novas, achegouse esta martes ata o río Lameira para comprobar o inicio destes labores nos que se investirán cerca de 12.000 euros.

Os traballos consistirán na limpeza dos laterais e do propio cauce, triturando a maleza cunha desbrozadora manual de disco. Esta maleza, así como os obxectos e os plásticos que se poidan atopar, serán tratados no vertedoiro.

Xa se realizaron os traballos pertinentes no río da Laxe, desde a ponte do camiño do Peso ata a parcela traseira ao supermercado Mercadona, incluindo o corte e a recollida das canas do talude do CEIP da Laxe; e no río Lapamán, desde a estrada xeral ata o camiño.

A partir de agora, os traballos centraranse no río Lameira, desde Ponte Zapal ata a ponte de Coirados, así coma no regato que vai por detrás do CEP Sequelo. Tamén está previsto actuar no río da Grela, desde a ponte de Coirados ata o Lavadoiro da Presa; así como no río Castiñeiras, desde o Lavadoiro de Coirados ao muíño antigo na Roza

Con esta limpeza, que sempre se fai coincidir coa estación outonal, conséguese previr posibles problemas de desbordes e de atrancos no leito na época de choivas do inverno, para evitar que se produzan danos nas zonas poboadas polas que discorren estes ríos