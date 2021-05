Conceden a Pontevedra a organización do Mundial de Loita Sub-23 en 2022

Pontevedra suma un campionato do mundo ao seu calendario de eventos deportivos para o ano 2022.

A Boa Vila foi designada como sede do Mundial Sub-23 de Loitas Olímpicas, que se celebrará entre os días 17 e 23 de outubro do próximo ano co Pavillón Municipal dos Deportes como punto central da súa actividade.

A Federación Internacional de Loitas Olímpicas (United World Wrestling), confirmou á Federación Española a última hora do xoves a concesión do campionato, felicitando á cidade polo "gran reto que está a piques de asumir".

"Trátase dunha gran noticia, que pon de manifesto a confianza das federacións deportivas nacionais e internacionais no bo traballo que se está realizando en Pontevedra no campo deportivo", sinalou o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, tras confirmarse a noticia.

É un paso máis na organización de eventos de loita na cidade, tras acoller varios campionatos de España e tamén o Europeo Júnior en 2019. Agora será a quenda de todo un Campionato do Mundo, que se engade ao extenso currículo organizativo de Pontevedra.

A loita olímpica é un deporte, asegura Fernández, "nos que os pontevedreses podemos sacar peito, con campións e campioas que adestran no Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD), así que poñeremos todo o noso empeño para lograr que a organización deste Campionato do Mundo sexa un éxito".