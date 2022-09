Empate agridoce en Riazor para un Pontevedra que perdoou (1-1)

Os xogadores do Pontevedra celebran o gol de Brais Abelenda en Riazor © Mosrey Fotografía A afección do Pontevedra recibe o autobús do equipo na chegada a Riazor © Mosrey Fotografía A afección do Pontevedra recibe o autobús do equipo na chegada a Riazor © Mosrey Fotografía

Duelo sufrido e de emocións fortes o que regalaron o Deportivo e o Pontevedra aos case 16.000 afeccionados que asistiron a Riazor este domingo para ver o primeiro derbi da tempada. Dominaron os locais durante practicamente toda a primeira parte aínda que sen abrir o marcador, e foron os granates os que golpearon primeiro e mesmo puideron sentenciar, pero tivéronse que conformar cun empate tras sucumbir na recta final o empuxe do cadro coruñés.

Desde o minuto uno o Deportivo deixou clara a súa aposta: realizar unha presión alta, afastar o balón da súa portería e non deixar xogar aos de Lérez, que non estaban cómodo sobre o verde, non atopaban velocidade e non lles duraba a pelota. Iso si, cando a tiñan os locais replegaban rápido e protexían ben os espazos.

Era o cadro branquiazul o que máis dominaba, realizando transicións rápidas que facían dano o Pontevedra, que por momentos achicaba balóns como podía. Salvouse no minuto 24 do primeiro tanto do Dépor, anulado por fóra de xogo para fortuna dos granates.

Prometía un envite complicado para o Pontevedra, moi labrado en defensa pero con dificultades á hora de chegar a área rival. De feito, a primeira intervención de Mackay non foi ata o minuto 28. Centrou Alberto Rubio ao área pequena e o gardameta local anticipouse á chegada de Charles.

Pero seguía sendo o Deportivo o dominador. Avisou cun balón ás costas da defensa que recibiu Antoñito na banda dereita, pero centrou tarde e Quilez chegou forzado. Tamén tivo o 1-0 a balón parado tras unha falta ao bordo da área de Ángel Bastos que se saldou en amarela para o granate, pero o disparo de Ibai deu na barreira.

A primeira chegada a área despois do descanso foi do Pontevedra, que saíu do vestiario con ganas e provocou unha clara situación de perigo que desbaratou con moitos apuros a defensa local.

O partido xa era outra cousa, os dous equipos estaban máis estirados e gozaban de máis ocasións. O Pontevedra saíu decidido a cambiar a situación e puido anotar por mediación de Álex González, pero o capitán rematou forzado. Tamén o Dépor puido inclinar a balanza ao seu favor con senllos disparos de Quilez que se foron desviados.

Aos de Antonio Fernández estaban a saírlle ben as cousas e de tanto roldar a portería de Mackay chegou o gol. Púxoa o capitán desde o córner, cabeceou Miguel Román ás costas da defensa, que quedou quieta, e Brais Abelenda, o máis listo da clase, meteu a punteira da bota e enchufó o esférico no fondo da rede.

Os de Coruña estaban nerviosos, o cronómetro ía na súa contra e necesitaban unha reacción urxente para remontar o resultado adverso. A Borja Jiménez non lle gustaba o que vía, moveu ficha con cinco cambios e cambiou o sistema de xogo, igual que Antonio Fernánez, que soubo ler o xogo rival e meteu metralla en ataque con Rufo e Oier Calvillo.

Foi Calvillo, precisamente o que puido sentenciar o partido cunha xogada desde a banda dereita, pero forzou a xogada demasiado no canto de pasar o balón a Rufo, que estaba só, e Álex Bergantiños chegou para desbaratar a xogada e desviar a córner.

O partido chegaba á recta final e rompeu. O balón ía dunha área a outra e calquera podía anotar. Pero foi o Dépor, o que soubo aproveitar a indecisión granate para facer o empate en Riazor cun centro de Quilez que rematou Soriano desde o punto de penalti para facer o 1-1.

Ata o final tocou sufrir os continuos intentos dos branquiazuis de facer o segundo tanto e o Pontevedra aguantou, rascando uns segundos cada vez que podía e conformándose cun punto en Riazor despois de ter o 0-2.

RC DEPORTIVO (1): Mackay, Antoñito (Olabe), Lapeña (Zalazar), Jaime, Raúl Carneiro (Gorka Santamaría), Álex Bergantiños, Diego Villares, Mario Soriano, Quiles, Rubén Díez (Trilli) e Ibai (Víctor Narro).

PONTEVEDRA CF (1): Álvaro Cortés, Ángel Bastos, Samu Araújo, Churre, Miguel Román, David Soto, Álex González (Guèye), Brais Abelenda (Mario Ortiz), Yelko Pino (Borja Domínguez), Alberto Rubio (Oier Calvillo) e Charles (Rufo).

Goles: 0-1, Brais Abelenda, min. 57. 1-1, Mario Soriano, min. 89.

Incidencias: Partido correspondente á cuarta xornada de Primeira RFEF no Estadio ABANCA Riazor ante aproximadamente 16.000 afeccionados.