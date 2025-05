Abonos especiales a 20 y 50 euros para que el vecindario de Portas pueda ir PortAmérica

Un año más, las vecinas y vecinos de Portas de entre 12 y 30 años podrán disfrutar de descuentos especiales para asistir al festival PortAmérica, que ei celebrará en el recinto de la Azucarera los días 3, 4 y 5 de julio.

Este año, además, como novedad, también las personas mayores de 30 años empadronadas en Portas podrán adquirir su abono con descuento.

El precio de los abonos será de 20 euros para los menores de 30 y de 50 euros para los mayores de esa edad. También deberán pagar los gastos de gestión correspondientes.

Así lo dio a conocer este fin de semana el Concello de Portas, que presenta esta iniciativa como parte de su compromiso con el acceso a la cultura de la juventud local a través del programa 'Portas Xove'.

Para beneficiarse de estas tarifas especiales, será necesario solicitar un código personalizado en las oficinas del Concello, presentando el DNI, y emplearlo en la plataforma oficial de venta de entradas del festival.

Las entradas serán nominativas e intransferibles, con el fin de garantizar una distribución equitativa y evitar usos indebidos.

El alcalde de Portas, Ricardo Martínez, destaca que esta iniciativa "permite acercar a la juventud a la cultura y garantizar que todo el vecindario de Portas pueda disfrutar de un evento de primer nivel a precios accesibles".

PortAmérica 2025 tendrá en su cartel a artistas como Emilia, Melendi, Love of Lesbian, Mikel Izal, Viva Suecia, Duncan Dhu, Iván Ferreiro, Sidonie, La La Love You o No Te Va Gustar, entre otros muchos.

Además de la programación musical, el festival contará con una nueva edición del multipremiado ShowRocking, considerada la mayor cocina efímera del mudo, liderada por el reconocido chef Pepe Solla. Más de 30 chefs de prestigio internacional ofrecerán más de 20.000 pinchos a precios populares, creados en exclusiva para el evento.

Estarán en Portas cocineros como Albert Adrià, Jordi Roca, Vicky Sevilla, Janaina Torres o Vasco Coelho Santos.